От римских легионеров до французских гренадеров: в деревне Новый Двор прописались войска, не знающие поражений

В пригороде Минска, в деревне Новый Двор, прописались войска, которые не знают поражений. Настоящая мечта полководца рождается в этой мастерской. От легионеров древнего Рима до наполеоновской армии и воинов XX века. За каждой фигуркой – своя эпоха, национальность и биография.

Более 30 лет Александр Апанович не расстается с армией и создает доблестных рыцарей. Любовь к истории у мастера в генах: прадед был офицером еще при царе, а оба деда воевали. Еще в 4 классе мальчишка сделал первого солдатика – ассирийского воина VIII века до нашей эры. От пластилина до скульптурной глины и олова. Такой путь прошли рукотворные войска.

Александр Апанович, историк, реконструктор:

Вот так выглядит олово, бывает в прутках и чушках. Это практически полсолдата стандартного 54 мм высотой. Я сейчас сделал римского легионера со знаменем, так называемого Сигнефера. Вот товарищ Цезарь.

Родиной оловянных солдатиков считают Древнюю Грецию. Еще в VI веке там были найдены маленькие фигурки Зевса. У белорусского последователя многовековой традиции своя технология. За искусным литьем – часы ювелирной работы и знакомая мелодия инструментов. Миниатюрные скульптурки можно расставить на ладони и изучать детали обмундирования. Порой не без помощи лупы – такая тонкая работа.

Вандал Рихамер или полководец Велизарий – у каждого воина свой характер и история, рассказывать которую мастер готов сутки напролет.

Александр Апанович, историк, реконструктор:

Это отец Александра Великого – Филипп Македонский, Филипп Одноглазый, как его звали. Это III век до нашей эры. Великий царь, который говорил, что нет такой крепости, которую не может открыть маленький ослик, нагруженный золотом. Он провел реформу армии, создал новую македонскую фалангу. Она смогла завоевать весь мир.

Человек-энциклопедия – так справедливо назвать Александра Апановича. Историческое образование и неиссякаемая жажда исследований. За каждым персонажем – тонны изученной литературы. Фанат военного дела не перестает каждый раз находить новое в истории сражений.

Александр Апанович, историк, реконструктор:

В истории поражает практически все. Не понимаешь, почему та или иная битва и такие результаты, почему император Валент с войском 30 тысяч потерпел поражение и его даже не нашли на этом поле, изрубили на куски.

Искусство реконструкции настолько увлекло мастера, что он стал создавать гардероб бравых воинов. Плетет кольчуги и сандалии, делает шлемы и клеит щиты. Вот, к примеру, цера – своеобразная записная книжка рыцарей, липовая дощечка, покрытая воском. Историческая точность нарядов защитников Отечества – как увлекательное путешествие в Грюнвальд или летописную Немигу.

Александр Апанович, историк, реконструктор:

Вот это щит белорусского воина XI века, медальон с изображением такого щита найден в Волковыске. Скорее всего, у воинов Всеслава Чародея были такие щиты, когда они воевали против киевских князей.

Перед нами – римская манника (от слова рука). Это чешуйчатый вариант. Это сегментная, из металлических пластин. Кто смотрел «Спартак», тот знает, что такое манника.

Фаворит Александра Апановича – Древний Рим. Душой он живет в этой эпохе. Постоянный участник международных выставок со временем придумал и свой проект. Им стал фестиваль «Кастра Нова», который собирает поклонников античной культуры, реконструкции и истории. Кстати, название это весьма символично: в переводе с латыни –Новый Двор – родная деревня мастера. Именно здесь прошлой весной состоялись настоящие гладиаторские бои, соревнования в древних античных играх и был сыгран спектакль «Эзоп», сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Апанович, историк, реконструктор:

Перед вами – центурион 4 когорты 10 легиона.

Бесплатно приезжают все интересующиеся античной историей и культурой, проводим занятия по латыни, легионному построению, угощаем людей римской едой.

Воскресить события в действии и сделать историю динамичной для Александра Апановича – высший пилотаж творчества. К примеру, будущая диорама битвы на Немиге. Вы как будто проходите через ворота Минского замчища и попадаете в летописный заснеженный Менск. Точная реконструкция по архитектору Загорульскому.

Александр Апанович, историк, реконструктор:

Башня будет гореть. Тут будут воины конные Всеслава Чародея. Будут киевские армии, полчища наступать. В битве будет примерно 400 участников.

В планах у Александра Апановича – развитие авторского фестиваля, продвижение исторического туризма и написание книги «Варяги на Белой Руси». Мастер мечтает, чтобы его костюмы когда-нибудь увидели на большом экране. Александр Апанович наверняка еще удивит нас новыми шедеврами. Ведь когда человек нашел работу по душе, он по-настоящему счастлив.

Александр Апанович, историк, реконструктор:

История свою надо любить, уважать. Мы уважаем свою страну и ее историю. Должны изучать, всемерно как-то укреплять и сохранять памятники. Мне, например, жалко замчище, которое срезали после войны. Понятно, что строился Минск, был развален. Но замчище не сохранилось. Предки наши смогли сохранить, а мы не удосужились.