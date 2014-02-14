Арт-валентинки своими руками. Мастер-класс от флориста

Новости Минска. В День влюбленных хочется удивить вторую половинку. Отличный способ — сделать валентинку своими руками. Например, из природных материалов. Цветочные композиции в виде праздничных сердец, небанальных букетов, футуристических фигур в последнее время становятся необычайно популярны.

Чтобы удивить любимого человека, придется хорошенько постараться и проявить фантазию. Ведь на создание таких авторских работ уйдет немало времени и творческих сил. Зато результат затронет самые нежные струнки души и покорит сердце.

Фаина Кириллина, флорист-дизайнер:

Сердца могут быть различные. И красного цвета. Когда любовь жаркая, тогда можно и красный цвет. Когда любовь только начинаются отношения, можно белые, розовые, синеватые оттеночки… Флористика натуральная. Здесь кермекс, статица используется, нигелла и другие маленькие небольшие цветы, которые очень хорошо, гармонично вписываются в наше сердечко!

Для создания праздничной композиции подойдут любые природные материалы. Особенно любимы у флористов сухоцветы, орхидеи, хризантемы и розы. Придерживаются профессионалы и определенного стиля. Самое популярное направление сегодня — родной дом.

Фаина Кириллина, флорист-дизайнер:

Направление родной дом — это натуральные материалы в дом. Это и ветки. Буквально создаются композиции из одних веток. Тоже это модно. Например, бревнышки собирают горсткой, добавляют буквально 2 цветочка, и это уже очень стильная композиция считается!

Чтобы заставить сердце любимого человека биться еще быстрее, в цветочную композицию можно добавить афродизиак. Не бойтесь проявить фантазиюи сделать флористическое сердце своими руками!

Фаина Кириллина, флорист-дизайнер:

Нам нужна для этого проволока алюминиевая, сгибаем сердечко, берем клей ПВА, бумагу. Намазываем немного клеем и закручиваем газетой.

Когда проволока полностью обернута газетой, буреем в руки специальное пальмовое волокно. Если такового нет, его можно заменить на гафрированную либо цветную бумагу.

Фаина Кириллина, флорист-дизайнер:

Сейчас бумагу заворачиваем, прокручиваем, аккуратненько, чтобы стежок заходил друг за дружку.

Теперь создаем сетку для цветов.

Фаина Кириллина, флорист-дизайнер:

Берем веточку, намазываем ПВА, и между конструкцией продеваем ее и протягиваем.

А теперь экспериментируем. Добавляем в валентинку те цветы, которые понравятся вам и вашей половинке. Чтобы флористическое сердце стало еще краше, его можно украсить различными элементами — бусинами, перьями, стразами…

Фаина Кириллина, флорист-дизайнер:

Здесь проволочек много, его можно подвесить, оно будет оригинально смотреться.

Наше флористическое сердце готово. Буквально за 30 минут можно создать оригинальный хэнд-мэйд, который приятно удивит его обладателя и даже зимой будет согревать своим теплом, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.