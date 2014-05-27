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Фотовеломарафон организовали студенты БГУ

27 мая 2014 18:36
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Новости Минска. Из аудитории на свежий воздух. 27 мая на два часа самые активные студенты БГУ сменили конспекты и планшеты на горные велосипеды и профессиональные фотоаппараты.

Посоревноваться в спортивной выправке и мастерстве фотографии уже традиционного фотовеломарафона отважились более десятка студентов.  

Собрать коллаж для четверостишья, создать фотоисторию Минска, отобразить на снимке университетскую жизнь — с этими и другими заданиями ребята должны справиться прямо во время велопробега.

Финиширует необычный марафон 28 мая. А призом для победителя станет специальная атрибутика для велопутешествий.

Юлия Ишмуратова, организатор фотовеломарафона БГУ 2014:
Победитель - тот, у кого лучшие снимки на всех пикетах. Другие номинации: самый креативнй, самый спортивный. Марафон - для самых творческих, а не для самых быстрых.

# Велосипед # Хобби # Юлия Ишмуратова

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