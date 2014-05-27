Хоккейные коллекции в Минске: более трех тысяч значков, трех тысяч шайб, автографы и программки

Можно подумать, что это музейная экспозиция! Десятки серий знаков отправляют нас на «раскаленный лед» многих соревнований по хоккею. Знаки клубов НХЛ, КХЛ, АХЛ. В уникальной коллекции – более 3 тысяч единиц.

По яркой атрибутике можно изучать историю хоккея, вспоминать кадры матчей и триумфальные победы.

Хозяин удивительной галереи знаков – Владимир Тумор. Ему любовь к хоккею подарила новое хобби.

Владимир Тумор, коллекционер хоккейной атрибутики:

Первый значок у меня появился порядка 25 лет назад. Я занимался спортом, у меня появился первый спортивный знак, он явился основоположником моей коллекции. Жизнь и работа была связана с хоккеем, поэтому начал собирать хоккейные знаки. В конце 90-х, когда начало развиваться любительское движение по хоккею, мы были первой командой любительского хоккея, я там играл.

К первым чемпионатам мира по хоккею в 30-х годах прошлого века стали выпускать специальные знаки. В коллекции Владимира Тумора – «памятные символы» в основном с соревнований начала 70-х и до современности.

Рамка, страны-участники, официальные знаки. Создавать небольшие серии специально к главным чемпионатам стало отличной тенденцией. Их продают только на аренах и выпускают всего от 100 до 200 штук. Поэтому достать спортивный эксклюзив непросто, часть привозят друзья из-за границы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владимир Тумор, коллекционер хоккейной атрибутики:

Это полная коллекция: это участники олимпиады в Турине, все страны, знак общий официальный. Эти знаки с Олимпиады в Турине мне привез Сергей Далидович, наш прославленный лыжник.

В Советском Союзе был турнир на призы газеты «Известия», их символом был снеговичок. Практически все знаки, начиная с 1971 год по 1990, здесь представлены.

Знаки выдавались официальным работникам чемпионатов мира и турниров и разделялись на цвета.

От колоритных советских снеговичков до современного необычного дизайна. Знаки в виде маек игроков, вратарской маски, клюшек.

Есть и свои талисманы. Например, героем чемпионата мира в Москве в 2007 году был медвежонок Тимка. Он украсил флаги стран-участниц. А символом чемпионата-2010 в Германии стал динозаврик. Эстафету переняла и Беларусь.

Владимир Тумор, коллекционер хоккейной атрибутики:

К чемпионату мира, который сейчас проводился в Минске, выпущена была ограниченная серия знаков. И также официальный знак со всеми флажками стран-участниц, значки с нашим зубриком-волотам.

Владимир признается, что от года к году хобби захватывает его все больше. И здесь уже не столько спортивный интерес, сколько дело души.

Летопись хоккея можно изучить и в шайбах. Минчанину Дмитрию Мельнику за 40 лет удалось собрать более 3 тысяч хоккейных дисков.

Из камня и стекла, плоские и конусообразные. В мини-музее собраны особенные экспонаты из жизни советского, белорусского и зарубежного спорта.

Сегодня Дмитрий Михайлович тренирует женскую хоккейную команду. Любимое хобби началось еще со школы, тогда приобрел первую шайбу. Среди тысяч экспонатов он даже отыскал тот, с которым играл в юности в одной из американских команд:

Дмитрий Мельник, коллекционер хоккейной атрибутики:

Шайба сборной Канады 1977 года. Наш тренер Курт Фрейзер, когда ее увидел, удивился, сказал, что это команда, в которой он играл. Мы долго стояли, он на нее смотрел, фотографировал, даже просил подарить. Но это невозможно было сделать.

Сегодня увидеть коллекцию Дмитрия Мельника можно во Дворце спорта. Шайбы не подлежат никакому обмену и ни за какие деньги, говорит хозяин, ведь в планах – создать музей хоккейной символики.

От частных коллекций – к общественным.

Новую выставку «Сектор» в доме-музее первого съезда РСДРП посвятили специально фанатам игр на льду.

Факты из летописи хоккея, коллекция шарфов болельщиков, росчерки пера от легендарных тренеров Андриевского, Шумядуба и много других сюрпризов.

Андрей Леневич, ведущий научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

В отдельной экспозиции у нас представлена коллекция автографов. Среди них самый, на наш взгляд, ценный и интересный, это автограф Глена Хэнлона, национальной сборной Беларуси по хоккею. Кроме того можно увидеть карточки различных периодов шведских, чешских, финских игроков. Отдельным стендом у нас представлена одна из легенд белорусского хоккея – клуб «Керамин-Минск». Можно увидеть и программки этого клуба, игровые карточки и автографы.

Поклонников хоккея удивят старые программки. Мгновенно можно перенестись на матчи 20-летней давности. От прошедшего чемпионата в Минске до кубка европейских чемпионов 1994 года.

Эта программка белорусской легенды «Тивали-Минск», который позже стал «Динамо».

Экспонаты собирали буквально всем городом, ведь коллекционеров хоккейной атрибутики единицы.