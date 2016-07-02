Деноминация в Беларуси: как изменилась жизнь страны, белорусов и туристов с переходом на купюры без четырех нолей

День Независимости и деноминация. Две события, две главные темы, приводящие в движение войска и покупателей взаимосвязаны, поскольку собственная валюта и национальный банк – это важнейшие атрибуты независимой страны. Военный парад посмотрим завтра (это то, что я назвал движением войск), а новые белорусские рубли увидели и, наверное, пощупали своим руками уже вчера. Наш корреспондент Яна Шипко – о том, как изменилась жизнь с переходом на купюры без четырех нолей.

Ровно с этой минуты наступил, как его окрестили, день «Д». Полночь. 1 июля. Момент долгожданный и исторический. Беларусь отныне в новом денежном измерении.

Впрочем, обнуления циферблата, а вместе с ним и национальной валюты, ждали не только белорусы. Когда на часах высветилось 00:00, настолько же нулей символично на наших деньгах стало меньше.

Семья Румянцевых каждый год приезжает отдохнуть в Минске. На этот раз визит совпал с исторической датой.

Евгений Румянцев, турист (Россия):

Значимое событие, потому что как-то сосчитать сложно такое количество денег, такие пачки денег было очень сложно носить. Особенно для приезжих.

Отправляемся в своеобразный рейд по ночной столице. Уже в первый час после перехода на новые деньги и курсы валют, и цены на заправках в новом масштабе – 1 к 10 тысячам.

Поезда прибывали в ночную столицу строго по расписанию. Только кассы в полночь устроили единовременный перерыв. Чтобы перенастроить систему, понадобилось всего 10 минут.

Светлана Козел, старший билетный кассир Минского отделения Белорусской железной дороги:

Достойно подготовились, пассажиры у нас всех уехали благополучно, нареканий никаких не было.

Пассажир:

Время перемен. Думаю, эти перемены будут очень хорошими для страны.

К нелегкому дню и подготовка с тяжелыми весами. От инкассаторов и так требуется выносливость, а с вводом монет, кстати, инкассаторские сумки заметно потяжелели. Раньше средний вес был в пределах килограмма. Теперь достигают пяти.

Алексей Зубарев, старший инкассатор специализированной кассово-инкассаторской компании:

Долго ждали, готовились. И вот сегодня, наконец, повезем разменные деньги и начнем загружать новыми деньгами банкоматы.

Здесь обычно не бывает посторонних. Профессия инкассатора рискованная и довольно секретная. Бронежилет, рация, оружие. Пару минут на экипировку и бригады спешат на маршрут.

Алексей Зубарев, старший инкассатор специализированной кассово-инкассаторской компании:

Нагрузка возросла в связи с деноминацией. Все проходит в штатном режиме. Я думаю, выполним все вовремя, в полном объеме.

Сегодня в каждом банке они долгожданные гости. Вопрос престижа – поскорее обеспечить клиентов новыми деньгами. Банкомат заряжают такими специальными кассетами, внутри каждой – по паре тысяч купюр. И хотя отпечатаны банкноты еще в 2009 году, инкассаторы знают, чем пахнут новые деньги.

Алексей Зубарев, старший инкассатор специализированной кассово-инкассаторской компании:

Типографской краской.

Еще одна особенность. Прежде, чем снять первую наличность нового образца, специалисты калибруют банкомат. Или попросту учат программу распознавать новые купюры.

Тем временем у банкоматов и обменников очереди с утра. Кто-то поиздержался наличными, пока те не работали, а кому-то просто не терпится увидеть новые деньги.

Пока посты новых денег разлетались по всемирной паутине, иностранные гости, слетающиеся в Минск, занимали очередь в обменник. Для многих прошедшая деноминация оказалась сюрпризом. Шутили, мол, больше не почувствуешь себя миллионером.

Издатель Янн прилетел с французской Ривьеры. Поменял евро сразу на внушительную стопку новеньких двадцатирублевок. В Беларусь на неделю. Будет писать статью о нашей стране для своего журнала. Новым деньгам тоже посвятит пору строк.

Янн Бернард, издатель (Франция):

Хорошо для будущего, что вы перешли на новые деньги. Это позитивно скажется на экономике, бизнесе и туризме. Я не только напишу про это событие, но и увезу с собой купюру как сувенир.

А литовский бизнесмен Эвалдас тем временем наоборот улетает из Беларуси в день «Д». Впрочем, в нашей стране бывает часто. Сотрудничает в сфере логистики. С новой валютой, смеется, делать деньги в Беларуси теперь будет еще приятнее.

Эвалдас Звирблис, бизнесмен (Литва):

Конечно, купюры, где нулей поменьше, помогают доверять больше. Если люди доверяют, они хотят делать больше. И такое впечатление, что это нормальные серьезные деньги.

В общественном транспорте, магазинах расчет пока деньгами и старого, и нового образца. А вот на сдачу на всех кассах этого столичного универмага с самого утра появились разменные монеты. Под них и специальные ящички закупили.

Юлия Горошко, продавец:

С помощью каких-то вычислений на калькуляторе, кассы все получается нормально.

В продовольственном отделе, где большая текучка покупателей, на кассах на первых порах по два специалиста. Монеты потихоньку пополняют покупательские кошельки. Хотя самое простое в переходный период – платить картой.

Покупатель:

Конечно, карточкой удобнее, но я думаю, что в купюрах тоже будет просто. Быстрее бы полностью перешли на новые деньги.

А это уже крупнейший продовольственный рынок. Новые деньги тут еще в диковинку. В кассе появляются если только покупатель расплатится. Сдачу, соответственно, пока старыми.

Вот продажа за новые деньги по ту сторону прилавка создает небольшую панику. Продавец смущается – впервые ведь.

Покупатель:

В выходные делаем покупки. Нормально ощущается эта деноминация. Нули убрали, проще работать. Да, продавцы теряются немного, им чуть-чуть дико, что нулей нет, бывает, что даже боятся принимать деньги новые. А так, в целом, все нормально.

Зато у бабы Нины, как ее ласково все тут называют, молодежи поучиться бы. Сразу взяла новые деньги в оборот.

Нина Клиппа, индивидуальный предприниматель:

Без калькулятора работаю в 75 лет. Изучили все, поэтому мы наизусть знаем. Дают нам купюру – знаем сколько и что. Первые деньги белорусские надо сохранить себе, 10 рублей или пять. Такая примета есть, чтобы велись деньги.

Почем авто или квартира в собственных рублях, теперь удобнее сказать белорусам. Уже не надо мысленно переводить миллиарды в доллары. Масштаб белорусской валюты теперь примерно как у польской. Проще считать в уме стало и россиянам, которых на рынке традиционно много.

Турист:

Просто для себя прикинули, что для того, чтобы перевести российские, нужно умножать на 30. А раньше мы делили на 300.

Тем временем туристы в эти дни увозят новые белорусские деньги с собой на память. Вот и эта группа немцев экскурсию начинает с обсуждения главной новости. С новыми белорусскими деньгами успели не только познакомиться, но и потратить на сувениры.

Эвелин Фенски, турист (Германия):

Год назад я была миллионером. В каждом магазине надо было думать, сколько стоит. Сейчас мы знаем.

Гисберт Раф, турист (Германия):

Красивые купюры, для туристов намного проще. Мы уже поменяли деньги и делали покупки. Все в порядке. Перед приездом мы общались с посольством Беларуси в Берлине и уже были в курсе деноминации. И подготовились.

Новые звенящие деньги не только совсем скоро заполнят кошельки белорусов, но и позолотят днища фонтанов. Теперь у нас есть не только что бросить в воздух, чтобы вытянуть жребий, но и монетки можно бросать в фонтан на счастье. Для туристов это еще возможность и загадать желание, чтобы вернуться сюда снова.