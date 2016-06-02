Что объединяет японских гейш и белорусских рукодельниц?

На своей родине это понятие означает «женское украшение для волос, которое носят с кимоно». А в Европе – «техника рукоделия по складыванию кусочков ткани особым способом».

С рождением дочек Эрика Суслова нашла себя и в новом увлечении канзаши. Ведь так хотелось порадовать своих маленьких принцесс оригинальными и изящными аксессуарами.

Моду на искусные гребни и шпильки ввели гейши. По самой прическе можно было запросто определить, к какому социальному классу принадлежит женщина, одинока она или в браке, сколько у нее детей и даже возраст. Самыми дорогими заколками считались те, которые были сделаны из кости журавля и украшены драгоценными камнями.

Эрика делает свои работы в стиле хана-канзашиили «цветочные канзаши» из атласной ленты. Постепенно к искусству рукоделия приучает и своих подрастающих чад.

Прийти к искусному и умелому мастерству по созданию своих творений Эрике удалось не сразу.Прошло полгода, прежде чем девушке понравилось её изделие. С опытом коллекция разрослась,появилось своё место для творчества и формыканзаши из традиционных цветов стали куда более разнообразными – изысканные броши, бабочки для юных джентльменов, резинки в виде клубничек, короны или шляпки.

Лента, ножницы, линейка и клей – это все, что нужно для изготовления этих оригинальных аксессуаров, которых точно ни у кого больше не встретите!

Далее при помощи клея-пистолета фиксируем лепестки друг к дружке. Между ними для украшения можно добавить бусины, кружева и перья.

Элегантные и очаровательные цветы, выполненные в технике «складывания» лепестков из кусочков ткани, будто оживают в волшебных руках мастериц.

Может, неспроста в Японии, откуда пришло к нам это искусство: когда-то считалось, что канзаши обладают магической силой.