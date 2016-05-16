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«Летающие цветы» Сергея Клокова: в коллекции у лидчанина более 134 видов необычных бабочек

16 мая 2016 09:13
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А вы знали, что существуют бабочки, которые не употребляют пищу и живут энергией, накопленной ими в стадии гусениц? Такие необычные экземпляры чешуекрылых есть в коллекции лидчанина Сергея Клокова. И не только такие, а ещё более 134 видов. Впечатляет, не правда ли?

«Летающие цветы» Сергея Клокова: в коллекции у лидчанина более 134 видов необычных бабочек-1


Ловятся порхающие красавицы на обычное варенье. Уж очень им сложно устоять перед сладостью! Но лучше всего, по мнению Сергея, вырастить бабочку в домашних условиях – и экзмепляр для коллекции получается более качественный, и наблюдать за развитием куколки очень любопытно.

Для фрезеровщика по профессии коллекционирование стало настоящей отдушиной. Бабочек он называет «летающими цветами» и с особым трепетом рассказывает о каждой из них.

В коллекции Сергея есть и бабочки из далёких стран, в которых он сам никогда не бывал. Например, ему посчастливилось получить экземпляр с острова Ява.

Неприступная гигантская красавица с окраской, которая имитирует змеиную голову и отпугивает многих насекомоядных животных, в руках Сергея стала домашней. Ведь она появилась у него будучи ещё куколкой. Но ближе  сердцу коллекционеру не экзотические красавицы, а исконно белорусские виды.

«Летающие цветы» Сергея Клокова: в коллекции у лидчанина более 134 видов необычных бабочек-4


И всё же разводить у себя дома бабочек не просто. Важно следить за температурой и влажностью воздуха, подбирать корм по вкусу каждой.

В мечтах у Сергея та самая, которую искать приходится долгое время, а когда находишь – не всегда получается заполучить её в свои «сети».

# Бабочка # Фотофакт # Хобби # Сергей Клоков

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