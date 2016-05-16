«Летающие цветы» Сергея Клокова: в коллекции у лидчанина более 134 видов необычных бабочек
А вы знали, что существуют бабочки, которые не употребляют пищу и живут энергией, накопленной ими в стадии гусениц? Такие необычные экземпляры чешуекрылых есть в коллекции лидчанина Сергея Клокова. И не только такие, а ещё более 134 видов. Впечатляет, не правда ли?
Ловятся порхающие красавицы на обычное варенье. Уж очень им сложно устоять перед сладостью! Но лучше всего, по мнению Сергея, вырастить бабочку в домашних условиях – и экзмепляр для коллекции получается более качественный, и наблюдать за развитием куколки очень любопытно.
Для фрезеровщика по профессии коллекционирование стало настоящей отдушиной. Бабочек он называет «летающими цветами» и с особым трепетом рассказывает о каждой из них.
В коллекции Сергея есть и бабочки из далёких стран, в которых он сам никогда не бывал. Например, ему посчастливилось получить экземпляр с острова Ява.
Неприступная гигантская красавица с окраской, которая имитирует змеиную голову и отпугивает многих насекомоядных животных, в руках Сергея стала домашней. Ведь она появилась у него будучи ещё куколкой. Но ближе сердцу коллекционеру не экзотические красавицы, а исконно белорусские виды.
И всё же разводить у себя дома бабочек не просто. Важно следить за температурой и влажностью воздуха, подбирать корм по вкусу каждой.
В мечтах у Сергея та самая, которую искать приходится долгое время, а когда находишь – не всегда получается заполучить её в свои «сети».