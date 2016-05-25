Более 30 Барби и Кенов времён дворцовых интриг и рыцарских турниров в коллекции Ирины Масленициной

Этой коллекции, наверное, позавидует каждая девушка. На полках Ирины красуется более, чем 30 Барби и Кенов времён дворцовых интриг и рыцарских турниров. Коллекция редкая и необычная. Первыми коллекционными куклами в этой семье стали герои фильма «Сумерки».



В скором времени герою прикупили и возлюбленную Беллу, а дальше, как говорится, «понеслось»… Персонажи легенд Артуровского цикла, «Властилина колец» и «Пираты Карибского моря».

Некоторую атрибутику и одежду для кукол Ирина и её близкие делают сами: оружия, ремни, кольчуги… Она же вместе с дочерями занимается вышивкой плащей. Семья Ирины вовсе не одинока в своем увлечении. Ян Цзянь из Сингапура уже более 20 лет является владельцем 9 тыс. Барби.









«Кукольный рекорд» принадлежит немке Беттине Дорфманн. Самой большой фанатке в мире удалось собрать 15 тыс. таких игрушек. Среди них – винтажные Барби 60-х и современные модели.



В мире насчитывается почти 100 тыс. страстных коллекционеров, которые неустанно охотятся за редкими экземплярами.

Кстати, интересный факт: В странах Ближнего Востока американская красотка Барби запрещена.