Каким видят Минск будущего участники III международного фестиваля 3D-картин?

Чтобы попасть в Минск будущего, необязательно изобретать машину времени. Все гораздо проще. Немного красок, фантазии – и перед нами на асфальте вырастает город, увидеть, который в полном объеме помогли участники III Международного фестиваля 3D-рисунка «Минск будущего».

Заглянем в окно будущего Минска вместе с Владимиром Пастушака, участником фестиваля из Украины, и белорусским художником Александром Боричевским. Необычные небоскребы и замысловатые фигуры. Машин в городе нет. Их заменили летающие тарелки.

Александр Боричевский, участник III международного фестиваля 3D-картин «Минск будущего»:

Мне бы хотелось, чтобы это просто был удобный, красивый, чистый город, приятный для жизни. Это главное. Будет он таким или не таким – не важно. Важны эти критерии. Чтобы было удобно, приятно.

Еще более необычным Минск показала команда художников «Stend up». Ребята изобразили портал из воды – символ природы – из которого выезжает машина.

Этим художники хотели показать, что со временем человек научится гармонично существовать с окружающим миром и технологиями, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Максим Русакович, участник III международного фестиваля 3D-картин «Минск будущего»:

Архитектура, конечно, будет. Небоскребы строят, но все-таки и в нем было экологическое направление. Внизу будет обрастать дерево вокруг этого здания. Будет найдена золотая середина между архитектурой и природой.

А вот дуэт художников «Дуэдро» задумался над тем, каким будет образование в столице будущего. По их мнению, минчане будут больше времени уделять самообразованию, а их возможности для этого расширятся.

Станислав Рабунский, участник III международного фестиваля 3D-картин «Минск будущего»:

Мы решили сделать импровизированный урок биологии и мальчика, который может изучать бабочку, например, при помощи проекции этой бабочки в увеличенном размере. Он может видеть все ее детали, рассмотреть ее поближе, потому что он очень интересуется этим.

Художники поделились своими самыми смелыми мыслями по подводу столицы будущего. И для каждого из них этот город остается родным, знакомым.

Максим Русакович, участник III международного фестиваля 3D-картин «Минск будущего»:

У меня есть несколько любимых мест в Минске. Это и площадь Независимости, Троицкое предместье. Оно не такое уж и сложное по форме, но эта красота естественная. Парк Челюскинцев я люблю, потому что там природа. Что человек там сделал? Такое чувство, что проложил тропинки, поставил лавочки.

Александр Боричевский, участник III международного фестиваля 3D-картин «Минск будущего»:

Куда бы я ни приезжал, я всегда иду к рекам. Поэтому для меня течение Свислочи, велодорожка вдоль нее – это, наверное, любимое место.

Станислав Рабунский, участник III международного фестиваля 3D-картин «Минск будущего»:

Мне в Минске очень нравится заходить во двор, когда там очень тихо. Идешь по проспекту: громко, машины ездят, сигналят, шум посторонний. Ты буквально отходишь 10 м во двор и там тишина просто гробовая. Там можно посидеть и расслабиться.

Согласитесь, будущее большого города создают его талантливые жители.