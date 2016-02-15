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«Блестящее» произведение искусства. Картины, написанные с помощью золотой пыли

15 февраля 2016 10:20
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Создать удивительную картину можно не только с помощью красок, но и из оригинальных материалов. К примеру, – из пыли. И не простой, а золотой.

«Блестящее» произведение искусства. Картины, написанные с помощью золотой пыли-1

Художники Анастасия и Ирина могут превратить обычный чёрный холст из кожи в настоящее «блестящее» произведение искусства.

Глядя на первые мазки, в волшебство верится с трудом. Волшебство – впереди.

«Блестящее» произведение искусства. Картины, написанные с помощью золотой пыли-4

Картины, написанные с помощью золотой пыли, а вернее – золотых блёсток, удивит публику. Несмотря на то, что художник тратит на её создание буквально несколько минут, этот процесс довольно кропотливый.  

# Фотофакт # Хобби # Необычное # Рисование # Ирина Юденкова # Анастасия Мущинская

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