«Блестящее» произведение искусства. Картины, написанные с помощью золотой пыли

Создать удивительную картину можно не только с помощью красок, но и из оригинальных материалов. К примеру, – из пыли. И не простой, а золотой.
Создать удивительную картину можно не только с помощью красок, но и из оригинальных материалов. К примеру, – из пыли. И не простой, а золотой.
Художники Анастасия и Ирина могут превратить обычный чёрный холст из кожи в настоящее «блестящее» произведение искусства.
Глядя на первые мазки, в волшебство верится с трудом. Волшебство – впереди.
Картины, написанные с помощью золотой пыли, а вернее – золотых блёсток, удивит публику. Несмотря на то, что художник тратит на её создание буквально несколько минут, этот процесс довольно кропотливый.