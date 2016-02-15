«Блестящее» произведение искусства. Картины, написанные с помощью золотой пыли

Создать удивительную картину можно не только с помощью красок, но и из оригинальных материалов. К примеру, – из пыли. И не простой, а золотой.

Художники Анастасия и Ирина могут превратить обычный чёрный холст из кожи в настоящее «блестящее» произведение искусства. Глядя на первые мазки, в волшебство верится с трудом. Волшебство – впереди.