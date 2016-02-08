Житель Лиды Алексей Чистяков собрал коллекцию из 500 уникальных кирпичей

Для него кирпичи не просто строительный материал и обожженная глина, а настоящие свидетели эпохи. Познакомимся с необычным коллекционером Алексеем Чистяковым.

Один из самых старых кирпичей - пальчатка - был найден возле стен Лидского замка и что характерно, он был невероятно счетный, что на этом кирпиче мы видим крест. Однажды, прогуливаясь у стен Лидского замка, Алексей нашел свой первый кирпич. Строители готовились к «Дожинкам» и чистили расположенное рядом озеро. Среди груды мусора был старый кирпич с буквой «К». Алексей заинтересовался и принес его в краеведческий музей. Оказалось, что ему около ста лет.

Прошло 5 лет. Теперь в коллекции лидчанина полтысячи оригинальных кирпичей из Беларуси, России, Украины, Швеции, Англии, Прибалтики. Общий вес экспонатов – больше 2000 кг! У каждого кирпича свой символичный паспорт – клеймо, по которому можно определить завод, «возраст» и географическую принадлежность. До 18 века на белорусских землях была распространена «пальчатка» – мастера проводили пальцами рук по глине. Такой способ производства обеспечивал прочный контакт кирпича со строительным материалом. Есть даже кирпичи с оттисками копыт животных и птичьих лапок, ведь раньше их делали в примитивных условиях и сушили во дворах.

Среди ценных экспонатов - питерские с двуглавым орлом середины 19 века. Из таких строили оборонительные сооружения Петербурга и Крондштата, а также монастыри. От алого до даже белого. Цвет кирпича зависит от состава глины и места изготовления. Так, насыщенный красный – свидетельствует о большом количестве железа в глине, чёрный – о том,что глина пережженная. Бобруйский кирпич, например, более темный, красный, брестский – светлый, оранжевый.

Алексей привел нас к бывшему панскому дому семьи Тукало недалеко от Лиды. На кирпичах сохранилось оригинальное клеймо «ЭМ» или «ЗМ», вот только, что это означает, пока остается тайной… Возможно, это кирпичный завод Морина, которым владел Владислав Браховский. Из такого, кирпича сложен костел Белогруда Лидского района. «Современные кирпичи все одинаковые и безликие, - признается коллекционер, - а вот старые – со своей душой, неповторимым размером, цветом и отличным качеством. 500-летний кирпич выглядит, порой, лучше, чем 20-летний». Необычное хобби для Алексея – одно удовольствие. Энтузиаст активно путешествует по Беларуси в поисках новых кирпичей, налаживает контакты с историками и коллекционерами из других стран. На раритетах можно увидеть немало интересного: польские гербы, фамилии авторов и даже надпись Лондон, что свидетельствует, кстати, не об английской прописке, а об изготовлении в Волынской губернии Российской губернии.