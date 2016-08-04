Бисер в союзе с жемчугом, камнями, перьями, кожей и текстилем: дизайнер украшений Ольга Арсентьева о бисероплетении

Эти украшения словно сотканы из капель росы и нежно переливаются в лучах солнца. Бисероплетение можно сравнить с мозайкой, вышивкой и живописью. Мастер искусно сплетает между собой мельчайшие бусины из стекла и создает удивительную красоту.

Зародилось это декоративно-прикладное искусство (как и все из стеклоделия ) – в Древнем Египте. А в переводе с арабского «бисер» означает «фальшивый жемчуг». В своё время венецианский бисер разменивали на Востоке и Западе на различные пряности. О красоте этого материала знали ещё с 9 века.

Пётр I отправлял молодёжь учиться бисероплетению за границу и построил завод зеркального стекла.

Экономист по образованию и художник в душе Ольга Арсентьева создает красоту из бисера уже 9 лет, вот так кропотливо, часами, собирая на нитку стеклянные крупинки. В её аксессуарах бисер выступает как сольно, так и в союзе с кристаллами Swarovski, жемчугом, натуральными камнями, перьями, кожей и текстилем. Так распускается ночью прекрасный лиловый цветок и прилетает сказочная Жар-птица. Любовь к материалу, великолепный вкус и фантазия мастера позволяет создавать настоящие шедевры в уникальной технике.

Матовый как бархат и глянцевый как перламутр, с серебряным блеском и золотой нитью. Палитра бисера разнообразна.

Аксессуары, подобно волшебникам, способны преобразить любой наряд. Здесь главное – чувство меры и вкуса.

Любимое хобби есть у каждого из нас, и если вам наскучила монотонная работа, возможно, – это повод изменить свою жизнь, как однажды случилось с нашей героиней. Только счастливый, гармоничный человек способен творить чудеса.