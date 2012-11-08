Чем тайский бокс может быть полезен именно для девушек?

Нетрудно догадаться, что тайский бокс (или муай-тай) – это боевое искусство Таиланда. Одно из значений слова «тай» – свободный, поэтому название можно перевести как «свободный бой».

Единственное отличие женского тайского бокса от мужского – продолжительность ведения боя. У девушек один раунд длится две минуты, мужской же составляет три. Количество раундов в одном женском поединке не превышает 10, а у мужчин доходит до 15.

Но чем же полезен муай-тай для женщин? Прекрасную половину человечества тайский бокс делает сильной и уверенной в себе, помогает девушкам и женщинам овладеть основами самообороны.

Сергей Иванович, директор бойцовского клуба, чемпион мира по тайскому боксу:

Наш тренировочный процесс таиландского бокса – это так называемый рваный ритм, скоростно-силовая выносливость. За счет своего рваного ритма этот тренировочный процесс очень эффективный в плане корректировки фигуры, в плане сжигания калорий.

Различные упражнения: динамика, сочетание с изометрией, со статистическими упражнениями. Это тоже эффективные упражнения для корректировки фигуры (задняя поверхность бедра, брюшной пресс и так далее). Это основные задачи, которые ставят перед собой многие девушки, которые вообще приходят в зал.

Павел Сыроежкин, солист группы «Чук & Гек»:

Тайский бокс – это такой вид спорта, который не потребует от вас больших материальных затрат. Все, что может вам понадобиться, это растянутая футболка, шорты, которые не стесняют движения, и воля к победе.

Но если вы ставите перед собой более серьезные цели, то вам понадобятся хотя бы перчатки.

«Локоть побеждает кулак, а колено побеждает ногу» – гласит один из основных принципов тайского бокса. Именно в ближнем бою колени и локти представляют наибольшую опасность для противника.

В тайском боксе отсутствуют внешне «эффектные», но малоэффективные сложные удары, которыми изобилуют многие другие единоборства. Все движения, используемые в муай-тай, достаточно легко изучаются и выполняются как мужчинами, так и женщинами.

Лоу-кики (или удары по ногам) – страшное оружие тайского бокса, наносится голенью по сухожилиям, от него очень трудно защититься неподготовленному человеку. Одно-два попадания способны вывести ногу из строя и соперник просто не сможет продолжать поединок. Этот прием будет очень эффективен в целях самообороны для девушек и женщин.

Удары в муай-тай наносятся по всем уровням: руками и ногами, локтями и коленями. В конце удара, боец обязательно должны выдохнуть.

Элементы защиты в тайском боксе также достаточно просты и эффективны, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Все движения и удары муай-тай отрабатываются до совершенства с тренером на так называемых лапах и на мешках, а после боец начинает встречаться в поединках с реальными партнерами.

Сергей Иванович, директор бойцовского клуба, чемпион мира по тайскому боксу:

Противник в ринге – это лишь условное обозначение. По большому счету, боец, спортсмен, когда выходит в ринг, его противник – это спарринг-партнер. Это условное обозначение для бойца. Мы ведем бой каждый сам с собой, изо дня в день, из года в год. Противник в ринге – это такой же бедолага, как и вы сами. Он совершенствуется.

Если человек, девушка хочет изменить фигуру, себя, надо пострадать. Без страданий ничего не получится. Заставить себя прийти в зал, работать на пределе.

Конечно, все движения и приемы муай-тай рассмотреть быстро просто невозможно. Лучше всего прийти в клуб и «познакомиться» с этим видом единоборства лично. Можете не сомневаться: тайский бокс научит вас поддерживать свою форму, зарядит отличным настроением и поможет отойти от повседневных проблем.

Павел Сыроежкин, солист группы «Чук & Гек»:

Тайский бокс тем и хорош, что здесь за счет рваного ритма можно сбрасывать лишние калории очень быстро, они горят как в печке.

Приходите в тайский бокс, занимайтесь, и, уверен, что к следующему пляжному сезону вы будете в идеальной форме.