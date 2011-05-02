Прямой эфир

Белорусский дизайнер Саша Варламов презентовал свой сборник стихов «Так или иначе» — о самом сокровенном

02 мая 2011 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Варламов не впервые презентует авторскую книгу. Можно было бы предложить, что эта книга посвящена истории моды или основам дизайна. Но нет — стихи, проза, выражения, цитаты. Книга называется «Так или иначе».

«Любить тебе тебя — такая мука! Я здесь, а ты спешишь к другим. Условная любовь твоя. Разлука сжимает сердце мне узлом тугим». Кто бы мог подумать, что такие лирические строки напишет известный белорусский дизайнер Саша Варламов!

Михаил Маруга, фотограф:
Большой труд, который он предоставил нам на зрительский суд, останется на века, будет жить вечно.

Фото. Михаил Маруга, фотограф

Анастасия Ганиева, корреспондент СТВ:
В основном, в дизайне используется белый цвет. Почему белая обложка, белые листы?

Фото. Книга Саши Варламова

Фото. Книга Саши Варламова

Фото. Книга Саши Варламова

Александр Киринюк, стилист международного класса фотомодель:
Белый цвет — это цвет чистоты, свежести, это что-то новое. Есть черная полоса, а есть и белая полоса. Он считает, что черная и белая полосы — это «так или иначе»: либо черное, либо белое.

Фото. Александр Киринюк

На презентации Саша Варламов был сверхэмоционален. С дрожью в голосе говорил слова благодарности, с трепетом читал свои стихи. Признался, что писал их в особом состоянии.

Фото. Саша Варламов

Фото. Саша Варламов

Фото. Саша Варламов

Фото. Саша Варламов

Саша Варламов, дизайнер, модельер:
Всё, что пишется, пишется в освобожденной форме. Когда человек пьет вино, он перестает бояться. Я прожил 56 лет, я чему-то научился, в чем-то разобрался, в чем-то разочаровался. Это результат очень большого труда, очень серьезных потерь и переосмыслений. Я решил жить дальше. Будущее зависит только от меня. Это всё будет иначе. Я буду другой, я уже другой. Поэтому всё, что я буду делать, будет другим.

Фото. Саша Варламов

Кстати, дизайн книги создавал студентка Гродненского государственного университета имени Я. Купалы, с которой Варламов познакомился во время кастинга моделей для проекта «Мельница моды», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Книга Саши Варламова

Фото. Книга Саши Варламова

Фото. Книга Саши Варламова

Фото. Книга Саши Варламова

Светлана Маркевич, художник:
Сложно было включиться в тот ритм, в ту череду событий, которые у него произошли в жизни. Я о них не знала и знать не могла. Мне было сложно до конца понять, что хотел сказать автор этими словам. Но потом, пару раз перечитав, осмыслив, родились такие образы.

Фото. Светлана Маркевич

И напоследок — цитата: «Личная жизнь — это отношение к самому себе» (Саша Варламов).

Фото. Презентация книги Саши Варламова

Фото. Презентация книги Саши Варламова

Фото. Саша Варламов

Фото. Презентация книги Саши Варламова

Фото. Книга Саши Варламова

Фото. Книга Саши Варламова

# Выставки в Минске # Хобби

Другие новости рубрики

Все новости
Хула-хуп: как достичь тонкой талии, правила занятия и как избежать травм
26 апреля 2011 08:57

Хула-хуп: как достичь тонкой талии, правила занятия и как избежать травм

29 марта 2011 14:28

Индийские танцы в Минске. Позы, движения и костюмы

25 февраля 2011 11:35

Сноуборд: оборудование, аксессуары, полезные советы