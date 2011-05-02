Белорусский дизайнер Саша Варламов презентовал свой сборник стихов «Так или иначе» — о самом сокровенном

Варламов не впервые презентует авторскую книгу. Можно было бы предложить, что эта книга посвящена истории моды или основам дизайна. Но нет — стихи, проза, выражения, цитаты. Книга называется «Так или иначе».

«Любить тебе тебя — такая мука! Я здесь, а ты спешишь к другим. Условная любовь твоя. Разлука сжимает сердце мне узлом тугим». Кто бы мог подумать, что такие лирические строки напишет известный белорусский дизайнер Саша Варламов!

Михаил Маруга, фотограф:

Большой труд, который он предоставил нам на зрительский суд, останется на века, будет жить вечно.

Анастасия Ганиева, корреспондент СТВ:

В основном, в дизайне используется белый цвет. Почему белая обложка, белые листы?

Александр Киринюк, стилист международного класса фотомодель:

Белый цвет — это цвет чистоты, свежести, это что-то новое. Есть черная полоса, а есть и белая полоса. Он считает, что черная и белая полосы — это «так или иначе»: либо черное, либо белое.

На презентации Саша Варламов был сверхэмоционален. С дрожью в голосе говорил слова благодарности, с трепетом читал свои стихи. Признался, что писал их в особом состоянии.

Саша Варламов, дизайнер, модельер:

Всё, что пишется, пишется в освобожденной форме. Когда человек пьет вино, он перестает бояться. Я прожил 56 лет, я чему-то научился, в чем-то разобрался, в чем-то разочаровался. Это результат очень большого труда, очень серьезных потерь и переосмыслений. Я решил жить дальше. Будущее зависит только от меня. Это всё будет иначе. Я буду другой, я уже другой. Поэтому всё, что я буду делать, будет другим.

Кстати, дизайн книги создавал студентка Гродненского государственного университета имени Я. Купалы, с которой Варламов познакомился во время кастинга моделей для проекта «Мельница моды», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Маркевич, художник:

Сложно было включиться в тот ритм, в ту череду событий, которые у него произошли в жизни. Я о них не знала и знать не могла. Мне было сложно до конца понять, что хотел сказать автор этими словам. Но потом, пару раз перечитав, осмыслив, родились такие образы.

И напоследок — цитата: «Личная жизнь — это отношение к самому себе» (Саша Варламов).