Хула-хуп: как достичь тонкой талии, правила занятия и как избежать травм

Стремитесь достигнуть в этой области заветных 60 сантиметров? В выполнении этой сложной спортивной миссии поможет хула-хуп.

Сегодня выбор хула-хупов для домашних тренировок огромен: от цельных металлических до складных и массажных пластмассовых.

Начинайте выбор с веса снаряда. Для начинающих подойдут хула-хупы до полутора килограммов, продвинутым – до 2,5.

Но прежде чем отправиться за покупкой, оцените пространство жилого помещения. Сможет ли хула-хуп безболезненно для стен и мебели уменьшать вашу талию?

Надежда Илюхина, инструктор по аэробике и лечебной физкультуре:

Заниматься рекомендуют не реже 3 раз в неделю, не меньше 20 минут. Если вы считаете, что позанимались 10 минут и сделали перерыв на 5, то результата не будет. Рекомендуют заниматься без перерыва от 30 до 40 минут. Дальше время можно будет увеличивать, в зависимости от того, насколько вы будете подготовлены.

Заниматься натощак или на полный желудок? Соблюдайте золотую середину. Инструкторы рекомендуют браться за хула-хуп спустя 2-3 часа после еды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Подготовьте также подходящую одежду.

Надежда Илюхина, инструктор по аэробике и лечебной физкультуре:

Если вы никогда не занимались, то рекомендуют одевать байку, что-то плотное, так как через несколько занятий могут появиться отметины. Но потом тело привыкает.

Приступаем к обучению. Научиться крутить хула-хуп несложно, достаточно занять правильное положение.

Надежда Илюхина, инструктор по аэробике и лечебной физкультуре:

Нужно принять устойчивое положение, чтобы вы не падали: ноги на ширине плеч, спина ровная, живот втянут, ягодицы втянуты. Берем в руки обруч, заносим и толкаем его так, чтобы он ходил в области талии. Делаем круговые движения тазом.

Получается? Отлично! Только не увлекайтесь. Прежде, чем ставить рекорды, обязательно нужно размяться.

Надежда Илюхина, инструктор по аэробике и лечебной физкультуре:

Надо стать недалеко от хула-хупа, чтобы руки были прямые и лежали на нем, ноги на ширине плеч. Наклоняясь вперед, давите на хула-хуп и прогибаетесь, опуская спину.

Делаем несколько пружинистых движений, чтобы растянуть поверхность бедра, растянуть мышцы.

Чтобы подготовить спину, нужно надеть хула-хуп на плечи как коромысло. Он должен упираться в подколенные ямки и шейный отдел позвоночника. Руками обруч зафиксировать и слегка прогнуться.

Когда мышцы подготовлены к усиленной работе, можно начинать крутить хула-хуп. После пары минут занятий добавьте разнообразия.

Надежда Илюхина, инструктор по аэробике и лечебной физкультуре:

Руки поднять вверх, подняться на полупальцах, потянуться. Таким образом растягиваем мышцы брюшного пресса.

Следующее упражнение поможет сузить талию до вожделенных идеалов и проработать область капризных косых мышц. Результат – подтянутый живот и кошачья грация.

Надежда Илюхина, инструктор по аэробике и лечебной физкультуре:

Запускаем обруч, ноги на ширине плеч, руки поднимаем вверх, наклоняемся в одну сторону, продолжая крутить обруч. В другую сторону то же самое. Повторяем несколько раз.

Следующая группа упражнений – приседания, выпады.

Эти упражнения помогут укрепить не только пресс, но также подтянуть мышцы на бедрах и икрах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Держите равновесие, старайтесь не упасть.

И не забывайте во время занятий включать любимую музыку. Она задаст темп тренировки и позволит задуматься о чем-то очень приятном, в то время как хула-хуп будет трудиться над вашей талией.