Индийские танцы в Минске. Позы, движения и костюмы

В совершенстве освоить классические движения индийского танца не получится ни за месяц, ни за два. Это настоящая наука с непривычным ритмом, завораживающими фигурами и особенными правилами.

Людмила Хотулева, руководитель студии индийского классического танца:

В чем сложности? Сложен ритм. Мы обязательно должны его просчитывать. А если мы не можем проговорить ртом, то ритма нет внутри.

По физической нагрузке сравним с нашим балетом.

Каждая поза отрабатывается с геометрической точностью. Классический индийский танец включает в себя йогу и элементы боевых искусств, но не требует изнурительных тренировок. Индийские мастера говорят, что однажды танец сам входит в тело танцующего, превращаясь в невидимого гуру и целителя.

Традиционный костюм, в котором исполняется индийская танцевальная классика, – тоже не последнее выразительное средство. Для репетиций используется сари чуть выше или ниже колена с достаточно облегающей верхней частью. А на сцене демонстрируются уже поистине царские наряды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Богатое сари, состоящее из нескольких частей, юбка со складками либо просторные штаны. Все это создается из натурального шелка и дополняется драгоценными украшениями. Причем каждая деталь и буквально каждая блестка на костюме имеют свой смысл.

Людмила Хотулева, руководитель студии индийского классического танца:

На голове с правой стороны – солнце, с левой – луна, сзади – имитация цветков жасмина. Также традиционная коса.

Изучение основ индийского танца начинается с отдельных комплексов упражнений для рук, ног и головы. Прорабатывается даже игривые движения выразительных глаз и бровей. Постепенно хореографические элементы объединяются в танец. И тогда результат неизменно завораживает и зрителя, и самого исполнителя.