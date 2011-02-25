Сноуборд: оборудование, аксессуары, полезные советы

Зимние виды отдыха становятся все больше популярными в Беларуси. В частности, сноубординг завоевывает сердца любителей промчаться с ветерком с горки.

Профессионалы приобретают снаряжение в специальных магазинах. Ну а к услугам начинающих во всех горнолыжных центрах, в частности недалеко от Минска, функционируют пункты прокаты оборудования.

Несколько полезных советов, если вы решили заняться сноубордингом.

Одежда.

Горнолыжная одежда сделана из специальной ткани с мембраной, которая выпускает наружу влагу, а тепло сохраняет внутри. Штаны состоят из нескольких слоев, они также водонепроницаемые. Джинсы и дубленка — худший из возможных вариантов. Таких людей профессионалы-райдеры называют «дубленочниками».

Защита.

Сноубординг познается через боль. Однако не всё так плохо: помогут защитные шорты и наколенники — это обязательные детали для начинающих. Они избавят от страданий да и существенно сократят процесс обучения. Защита спины — для тех, кто уже развивает скорость повыше и начинает прыгать. Ну и, конечно же, шлем.

Если вы уже научились стоять на доске, намерения серьезные, энтузиазм неистребим, тогда стоит задуматься о приобретении собственного комплекта.

Сноуборд, или доска.

Сноуборды различаются размером, жесткостью, направленностью под одну ведущую ногу, дайрекшнл, или твин-тип — для езды на вперед и назад. Не последнюю роль играет и рисунок, ведь сноубординг — это не просто спорт, но еще и молодежная субкультура.

Крепление.

Бывает обычным с двумя скрепами или с системой степ-ин — их легче пристегивать. Крепы, как их называют райдеры, надежно фиксируют вас к доске.

Специальные ботинки.

Состоят из внутреннего сапожка и собственно ботов. В обычных ботинках кататься нельзя ни в коем случае — это чревато переломами в области галеностопа.

Кроме того, есть множество различных аксессуаров: перчатки, термобелье, маска, балаклавы и много-много всякой всячины, «Столичное телевидение».