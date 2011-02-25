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Сноуборд: оборудование, аксессуары, полезные советы

25 февраля 2011 11:35
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Зимние виды отдыха становятся все больше популярными в Беларуси. В частности, сноубординг завоевывает сердца любителей промчаться с ветерком с горки.

Профессионалы приобретают снаряжение в специальных магазинах. Ну а к услугам начинающих во всех горнолыжных центрах, в частности недалеко от Минска, функционируют пункты прокаты оборудования.

Фото. Сноуборд

Фото. Сноуборд

Несколько полезных советов, если вы решили заняться сноубордингом.

Одежда.
Горнолыжная одежда сделана из специальной ткани с мембраной, которая выпускает наружу влагу, а тепло сохраняет внутри. Штаны состоят из нескольких слоев, они также водонепроницаемые. Джинсы и дубленка — худший из возможных вариантов. Таких людей профессионалы-райдеры называют «дубленочниками».

Фото. Одежда для сноуборда

Защита.
Сноубординг познается через боль. Однако не всё так плохо: помогут защитные шорты и наколенники — это обязательные детали для начинающих. Они избавят от страданий да и существенно сократят процесс обучения. Защита спины — для тех, кто уже развивает скорость повыше и начинает прыгать. Ну и, конечно же, шлем.

Фото. Снаряжение для сноуборда

Фото. Снаряжение для сноуборда

Фото. Снаряжение для сноуборда

Фото. Шлем для сноуборда

Если вы уже научились стоять на доске, намерения серьезные, энтузиазм неистребим, тогда стоит задуматься о приобретении собственного комплекта.

Сноуборд, или доска.
Сноуборды различаются размером, жесткостью, направленностью под одну ведущую ногу, дайрекшнл, или твин-тип — для езды на вперед и назад. Не последнюю роль играет и рисунок, ведь сноубординг — это не просто спорт, но еще и молодежная субкультура.

Фото. Сноуборд

Фото. Сноуборд

Фото. Сноуборд

Крепление.
Бывает обычным с двумя скрепами или с системой степ-ин — их легче пристегивать. Крепы, как их называют райдеры, надежно фиксируют вас к доске.

Фото. Снаряжение для сноуборда

Фото. Снаряжение для сноуборда

Специальные ботинки.
Состоят из внутреннего сапожка и собственно ботов. В обычных ботинках кататься нельзя ни в коем случае — это чревато переломами в области галеностопа.

Кроме того, есть множество различных аксессуаров: перчатки, термобелье, маска, балаклавы и много-много всякой всячины, «Столичное телевидение».

# Хобби

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