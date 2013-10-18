Авиатор Владимир Рябов о том, чем летчики-любители занимаются в Белорусской федерации сверхлегкой авиации

Лучше всех о летной погоде знают авиаторы. И в гостях программы «Утро» на СТВ военный летчик, бывший председатель Белорусской федерации сверхлегкой авиации, консультант пилотов-любителей – Владимир Рябов.

Сверхлегкая авиация, летчики-любители – такие словосочетания не всегда понятны. Расскажите об этом поподробнее.

Владимир Рябов (авиатор):

Члены нашей федерации летают на сверхлегких аппаратах, которые весят до 750 килограмм. Это могут быть самолеты, дельтапланы, мотодельтапланы, планера и парапланы.

Недавно в Беларуси состоялся слет авиаторов-любителей. Много ли у нас частных пилотов?

Владимир Рябов:

Слет был предназначен именно для того, чтобы летчики обменялись опытом и познакомились друг с другом. Потому что с 2006 года мы таких салонов не проводили, да и самолетов у нас было не много. Больше, конечно, дельтапланов, особенно, мотодельтапланов. А парапланы сейчас отделились в отдельную федерацию, так что они проводят свои слеты.

В вашей федерации много непрофессионалов?

Владимир Рябов:

Профессиональный подход должен быть в любом деле. Но у нас большинство – любители. Те, кто в профессионалы не попал, но небо все-таки зовет.

А проще быть любителем?

Владимир Рябов:

Во всем проще. Ведь для того, чтобы стать профессиональным пилотом, надо учиться 5 лет, а потом еще получить опыт второго пилота, первого и командира воздушного судна. У нас проще: начинающий летчик должен отучиться в Минском колледже гражданской авиации, пройти теоретическую подготовку в течение полутора месяцев, сдать зачеты, получить свидетельство. Дальше он приступает к практической подготовке. После того, как налетано 42 часа, в Департаменте выдается свидетельство по авиации в Республике Беларусь.

А на чем летают во время обучения?

Владимир Рябов:

Кто хочет летать на самолете – летает на самолете, кто на дельталёте – на дельталёте.

У вас к чему больше душа лежит?

Владимир Рябов:

К самолету, хотя летал на вертолетах и боевых самолетах. После того, как отлетал на низкой высоте, захотелось продолжать, и я перевел свои профессиональные навыки на любительский вид. Ведь надо же кому-то обучать новичков, чтобы те не наломали дров.

Вы все-таки военный летчик. И в наше мирное время такое звание звучит немного угрожающе. Есть какие-то отличия в управлении боевой машиной и дельтаплана?

Владимир Рябов:

Если в боевой машине около 300 приборов и переключателей, то в любительской – их всего лишь десяток. Но аэродинамика для всех одинакова.

Насколько дорогое удовольствие конструировать самолет?

Владимир Рябов:

Очень дорогое, поэтому у нас так мало тех, кто конструирует самолеты и потом сам на них летает. Дельталетчиков больше.

А насколько безопасно летать на любительских самолетах?

Владимир Рябов:

Чтобы было не страшно, надо раз в год проходить медицинскую комиссию. А техническая комиссия просматривает самолеты. В неё входят представители нашей федерации, также Федерации любителей авиации и владельцев воздушных судов (это параллельная нам организация, но там летают на более серьезных самолетах) и Департамент по авиации. Они приезжают на место, где базируется летательный аппарат, осматривают его, проводят испытания, проверяют документацию и дают добро на совершение полетов.

Женщины-летчицы есть?

Владимир Рябов:

Света Маршалкович – очень известная и целеустремленная женщина, которая может стать председателем Федерации парапланеристов.

Какими качествами должен обладать человек, которых хочет покорять небо? Можно ли летать в очках? И что делать со страхом высоты?

Владимир Рябов, авиатор:

Можно, главное – задать себе цель и идти к ней. А что касается боязни высоты, то вот я, к примеру, могу летать под небом, но выйти на балкон четвертого этажа и повесить белье не могу.