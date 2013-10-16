Танцевальные стоянки Минска. Где предпочитает тренироваться би-бои, хип-хопперы и хастле?

Прогуливаясь по улицам Минска, можно невольно стать участником танцевального флеш-моба. Найти пару в хастле и даже познакомиться с продвинутыми би-боями города! Секретный дэнс-маршрут изучаем вместе с программой «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Место встречи изменить нельзя! Площадь Парижской коммуны и площадка возле Оперного все чаще собирает не только поклонников классики, но и самую продвинутую молодежь города. Перила и лестницы столичные экстремалы уже изучили здесь наизусть! А полгода назад зазвучал хип-хоп и стали джемить! Своеобразная мини-сцена возле Оперного пришлась по вкусу би-боям и объединила талантливых танцоров!

Леня Ковальчук:

Пришла идея от команды «Хантерс», они раньше здесь занимались. Нас отсюда прогнал первый раз охранник, сказал, что здесь нельзя заниматься. В следующий раз мы подумали, вдруг придем, и нас не выгонят, и не выгнали, часа три тренировались и нам очень понравилось

Прекрасная звукоизоляция и музыка нон-стоп. С весны до поздней осени площадка возле Оперного стала для хип-хоперов родным домом! Тренировки на свежем воздухе и в центре любимого города вдохновляют вдвойне! А учиться друг у друга, как известно, лучше всего! Ведь многие в хип-хоп движении уже не первый год, шестеро ребят даже создали свою команду- киберспэйс. Так что не проходите мимо – мастер-класс вам обеспечен!

Лёня Ковальчук:

Занимались тут летом, так как летом нет залов, и очень трудно найти даже сейчас. А развиваться очень сильно хочется.

Максим Филоненко:

Я когда танцу, забываю все проблемы.

Оля Клещенок свой дэнс-путь начинала с диско и техно, но хип-хоп оказался сильнее и стал стилем жизни! Преподаватель столичной школы танцев признается, что здесь особая атмосфера и своя аудитория!

Оля Клещёнок:

Когда уже темнеет, тут очень красиво, когда включают фонари, очень уютно. Часто к нам маленькие дети приходят в круг, мы танцуем, потопают и уйдут

Уроки хип-хопа специально для вас! Учимся танцевать и просыпаемся вместе!

Артём Плавский:

Движение, которое я хочу вам показать называется х-кросс, суть его в том, чтобы делать ногами накрест и кач вниз.

Саша Довгалёв:

Движение называется бард-симпсон. Все смотрели Симпсонов и, как будто Бард едет на скейте…Показывает. Движение ранинг-мэн – бегущий человек – все просто

Оля Клещёнок:

К нам приезжал бельгиец Алекс, и он на мастер-классе, на разминке нам показал, как можно разогреть ноги и быстро взбодриться (показывает).

Флирт в движении и атмосфера диско! Танцевальную эстафету в этом году перехватил и дом-музей РСДРП. В живописном дворике с весны закружились в ярком хастле! Счет на 3 и 4, невероятная энергетика и свобода импровизации. Бальные танцы, латино, свинг и даже хип-хоп… В зажигательном миксе парного танца каждый найдет что-то для души.

Игорь Ермолов:

Хаст дошел до наших дней, потому что прост в изучении, можно танцевать под любую музыку, которую слышим по радио. Если сравнивать с бальными танцами, то он не ориентирован на конкурсы, а больше для души.

Никита Купреев:

Тут у тебя есть возможность танцевать с любой партнершей!

Катя Кононенко:

Партнеры могут вывернуть себя наизнанку и показать разное настроение.

История городского хастла началась еще 5 лет назад в парке Горького на малой сцене, зажигательные open air с каждым годом стали только набирать обороты. Во дворик первого съезда переехали неслучайно, присоединиться к дэнс-движению может каждый!

Игорь Ермолов:

У нас обучалась девушка, которая ведет активную социальную жизнь, и познакомила с руководством музея…