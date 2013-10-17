Международный марафон на роликах собрал в Минске участников от 3 до 70 лет, которые освоили дистанции до 42 км

Новости Беларуси. Праздничный город на этих выходных перехватил и спортивную эстафету! Международный марафон на роликах объединил около 300 энтузиастов со всех уголков Беларуси, Прибалтики, Украины, России. От 3 до 70 лет, любители и профессионалы - принять участие в роллер-фесте и бросить вызов расстоянию мог каждый! Да и кататься с ветерком по центральному проспекту Победителей в сторону кольцевой и Жданович – настоящее удовольствие! В компании единомышленников и с плеером в ушах расстояние только вдохновляло марафонцев на рекорды! От 500 метров до 42 км, выбор трассы диктовал возраст роллеров.

Алексей Хатылев, организатор Минского международного марафона на роликах:

Здесь особая благодарность руководству Мингорисполкома, которое пошло нам на встречу и в рамках праздника города, недели спорта и здоровья согласовало все вопросы и организовало мероприятие на высочайшем уровне.

Владислава Замула, участник сборной роллеров (Украина):

Пробежали 42 км достаточно хорошо, было трудно, пробежала за 1 час 9 мин. Экстремальный спорт, часто падала, разбивала лицо, ноги, но вставали и бежали дальше. Не бросали спорт.

«Массовая покатушка» – так в шутку организаторы окрестили роллер-марафон и решили, что вместе веселее! Фишкой юбилейного соревнования стали корпоративные и семейные пробеги! Командный дух набирал скорость с каждой секундой! Золото досталось семье из Пинска, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Победитель:

Я раньше очень любил бег, но это большая нагрузка на колени, на суставы. на позвоночник. Я потихоньку перешел на на коньки, лыжи, ролики, лыжероллеры. Стал подрастать сын, мы ему ролики купили.

Традиционный фитнес, скоростной спидскейтинг, изящный слалом. У каждого марафонца свой вид катания, а вот стиль роллерской жизни – один на всех! Самое же лучшее обучение – это компания продвинутых роллеров. Тогда влиться в движение можно и через полгода! Парочку трюков освоим вместе!

Александр Шедов, роллер:

Мне нравится слалом между фишек катать. Или фрискейт по городу трюки, это все завораживает. Проеду пистолет на одном колесе.

У каждого свой путь на роллер-фест! Победительница в своей возрастной категории Екатерина Чистая успела освоить фигурное катание и занимается конькобежным спортом. И хоть ролики для девочки тоже не в новинку, рассчитывать и экономить вилы на дистанциях она не привыкла. Признается, что формула успеха в спорте одна!

Екатерина Чистая, победитель Международного марафона на роликах:

Нужно усиленно ходить на тренировки, ничего не пропускать. И воля к победе!

Андоей Елсаков, победитель Международного марафона на роликах:

Мне Дед Мороз подарил эти ролики, сначала думал, что это бесполезно, а потом начал думать, что кататься на роликах - это хорошо.

Стиль катания определяет и вашу пару роликов! К примеру, большие колеса и рама, низкие плоские ботинки – выбор скоростного катания и спидскейтеров. Это идеальная модель для марафона.

Дмитрий Гошко, инструктор роллер-школы:

Выбирая ролики, важно то, как они сидят на ноге. Если у тебя нога болтается, если где-то жмет или еще что-то, нужно выбирать по ноге и ориентироваться на это. Также смотрите, из какого материала сделан ботинок, на сколько он будет прочным, какие колеса, какие рамы. Для фрискейтинга требуются крепкие ролики. Желательно жесткая рама, жесткие колеса.

Малыши, юниоры, ветераны все участники получили памятные дипломы, лучшие роллеры заветные медали. Главное, что язык активного отдыха в любой точке мира – универсальный! Новые знакомства с единомышленниками и разожженный спортивный стимул - бесценны для любых соревнований. Минский международный форум роллеров собирает поклонников и растет с каждым годом профессионально. 6-й будет еще более массовым и увлекательным.