Художник по куклам Ирина Голуб-Чеховская рассказала о своих коллекциях

Маленькая маркиза Людвика безумно хочет оказаться на полотне именитого художника. Девочка из знатной семьи, как полагается, любит покапризничать. Позировать в осеннем саду - настоящее удовольствие. Малышка родом из прекрасной эпохи Марии Антуанэтты (Рококо). Ее воздушный наряд и прическа словно скопированы у дам из высшего света. Ее бездонные голубые глаза окунают нас в мир чистоты, добра, детства.

Возвращаться в страну грез и дарить волшебство художник Ирина Голуб-Чеховская готова всегда. Вдохновляет маленькая дочурка. В Кукольном мире мастера вы не найдете портретов современных ребятишек. В гостях у прошлого художник ощущает особый флёр.

О жителях волшебного леса, героях цирка-шапито и других персонажах художника по куклам Ирины Голуб-Чеховской в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.