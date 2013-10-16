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Художник по куклам Ирина Голуб-Чеховская рассказала о своих коллекциях

16 октября 2013 10:39
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Маленькая маркиза Людвика безумно хочет оказаться на полотне именитого художника. Девочка из знатной семьи, как полагается, любит покапризничать. Позировать в осеннем саду - настоящее удовольствие. Малышка родом из прекрасной эпохи Марии Антуанэтты (Рококо). Ее воздушный наряд и прическа словно скопированы у дам из высшего света. Ее бездонные голубые глаза окунают нас в мир чистоты, добра, детства.

Возвращаться в страну грез и дарить волшебство художник Ирина Голуб-Чеховская готова всегда. Вдохновляет маленькая дочурка. В Кукольном мире мастера вы не найдете портретов современных ребятишек. В гостях у прошлого художник ощущает особый флёр.

О жителях волшебного леса, героях цирка-шапито и других персонажах художника по куклам Ирины Голуб-Чеховской в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Хобби # Куклы

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