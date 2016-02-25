Дополнительно 8 трлн рублей выделят в Беларуси на социальную поддержку уязвимых слоев населения

Новости Беларуси. Дополнительно 8 триллионов рублей выделят в Беларуси на социальную поддержку уязвимых слоев населения. Указом главы государства внесены изменения в бюджет 2016 года. Деньги будут перечислены в резервный фонд Президента и выделены на социальную поддержку малообеспеченных.

Также предусмотрено создание в каждой области республики и в столице специальных фондов, из которых будет вестись субсидирование жилищно-коммунальных услуг населению. Это еще порядка трех триллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.