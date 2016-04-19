Рыжеволосые девчушки, милые слоники и забавные барашки: художник по войлоку Ирина Колесникова о своей работе

Рыжеволосые девчушки, милые слоники и забавные барашки. Кого только не увидишь на шерстяных картинах Ирины Колесниковой.
Рыжеволосые девчушки, милые слоники и забавные барашки. Кого только не увидишь на шерстяных картинах Ирины Колесниковой.
Она с детства мечтала быть художником. Правда, исполнила желание уже в сознательном возрасте.Хобби плавно перетекло в любимую работу.
Кстати, в старину мокрым валянием занимались исключительно мужчины – шаповалы, так как это требовало огромных физических усилий. Сегодня работать с шерстью под силу и хрупкой даме.