Рыжеволосые девчушки, милые слоники и забавные барашки: художник по войлоку Ирина Колесникова о своей работе

Рыжеволосые девчушки, милые слоники и забавные барашки. Кого только не увидишь на шерстяных картинах Ирины Колесниковой.

Она с детства мечтала быть художником. Правда, исполнила желание уже в сознательном возрасте.Хобби плавно перетекло в любимую работу.