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Рыжеволосые девчушки, милые слоники и забавные барашки: художник по войлоку Ирина Колесникова о своей работе

19 апреля 2016 10:18
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Рыжеволосые девчушки, милые слоники и забавные барашки. Кого только не увидишь на шерстяных картинах Ирины Колесниковой.

Рыжеволосые девчушки, милые слоники и забавные барашки: художник по войлоку Ирина Колесникова о своей работе-1

Она с детства мечтала быть художником. Правда, исполнила желание уже в сознательном возрасте.Хобби плавно перетекло в любимую работу.

Рыжеволосые девчушки, милые слоники и забавные барашки: художник по войлоку Ирина Колесникова о своей работе-4


Кстати, в старину мокрым валянием занимались исключительно мужчины – шаповалы, так как это требовало огромных физических усилий. Сегодня работать с шерстью под силу и хрупкой даме.

# Игрушки # Хобби # Ирина Колесникова # Фотофакт

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