Художник-оформитель Виктория Соловьева о необычной коллекции антиквариата своих родителей

Нет, это не кадры исторического фильма, богатого на раритетные декорации и реквизит. Виктория Соловьева – столичный фотограф и художник-оформитель, пригласила съемочную группу к себе в гости, чтобы познакомить с необычным увлечением своей семьи.

Невероятную атмосферу прошлого тысячелетия создают коллекции антиквариата, которые хранятся в родительском доме Виктории – в городе Любань.

Лампы разного цвета, размера, происхождения и возраста выстроились рядами на полках. Большие, маленькие, с фарфоровыми расписными чашками, на фигурных бронзовых подставках – каких тут только нет! Старина, ушедшая от большинства из нас безвозвратно.