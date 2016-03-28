Художник-оформитель Виктория Соловьева о необычной коллекции антиквариата своих родителей
Нет, это не кадры исторического фильма, богатого на раритетные декорации и реквизит. Виктория Соловьева – столичный фотограф и художник-оформитель, пригласила съемочную группу к себе в гости, чтобы познакомить с необычным увлечением своей семьи.
Невероятную атмосферу прошлого тысячелетия создают коллекции антиквариата, которые хранятся в родительском доме Виктории – в городе Любань.
Лампы разного цвета, размера, происхождения и возраста выстроились рядами на полках. Большие, маленькие, с фарфоровыми расписными чашками, на фигурных бронзовых подставках – каких тут только нет! Старина, ушедшая от большинства из нас безвозвратно.
Керосиновая лампа – трогательная реликвия, ее мягкий золотой свет уносит в прошлое. При свете блёклого пламени продолжалась жизнь в каждом доме длинными зимними вечерами. Когда-то это была целая промышленность.
В былые времена они пыхтели, глотая горячие угли при глажке белья, и иногда даже использовались в качестве мышеловки. Сегодня эти «чугунные динозавры» на заслуженном отдыхе. В коллекции семьи Соловьевых их, вероятно, свыше 3 десятков - хозяева старинной утвари уже потерялись в подсчетах.
В этой семье швейные машинки занимают почетное место среди экспонатов минувшей эпохи.
Все производимые в прошлом веке марки, имели изящный, для того времени, дизайн. Самые ценные экспонаты этой коллекции – машинки марки Зингер. К слову, стоимость их первой выпущенной серии была около 100 долларов – скажем, не самый дешевый и доступный вариант для Америки второй половины XIX века.
Человеку, далекому от коллекционирования, порой трудно понять, в чем же заключается магическое притяжение антиквариата. И только тот, кто ценит красоту, способен почувствовать уникальную энергетику предмета из прошлого.