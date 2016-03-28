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Художник-оформитель Виктория Соловьева о необычной коллекции антиквариата своих родителей

28 марта 2016 11:01
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Нет, это не кадры исторического фильма, богатого на раритетные декорации и реквизит. Виктория Соловьева – столичный фотограф и художник-оформитель, пригласила съемочную группу к себе в гости, чтобы познакомить с необычным увлечением своей семьи.

Невероятную атмосферу прошлого тысячелетия создают коллекции антиквариата, которые хранятся в родительском доме Виктории – в городе Любань.

Лампы разного цвета, размера, происхождения и возраста выстроились рядами на полках. Большие, маленькие, с фарфоровыми расписными чашками, на фигурных бронзовых подставках – каких тут только нет! Старина, ушедшая от большинства из нас безвозвратно.

Художник-оформитель Виктория Соловьева о необычной коллекции антиквариата своих родителей-1


Керосиновая лампа – трогательная реликвия, ее мягкий золотой свет уносит в прошлое. При свете блёклого пламени продолжалась жизнь в каждом доме длинными зимними вечерами. Когда-то это была целая промышленность.

Художник-оформитель Виктория Соловьева о необычной коллекции антиквариата своих родителей-3


В былые времена они пыхтели, глотая горячие угли при глажке белья, и иногда даже использовались в качестве мышеловки. Сегодня эти «чугунные динозавры» на заслуженном отдыхе. В коллекции семьи Соловьевых их, вероятно, свыше 3 десятков - хозяева старинной утвари уже потерялись в подсчетах.

Художник-оформитель Виктория Соловьева о необычной коллекции антиквариата своих родителей-5


В этой семье швейные машинки занимают почетное место среди экспонатов минувшей эпохи.

Все производимые в прошлом веке марки, имели изящный, для того времени, дизайн. Самые ценные экспонаты этой коллекции – машинки марки Зингер. К слову, стоимость их первой выпущенной серии была около 100 долларов – скажем, не самый дешевый и доступный вариант для Америки второй половины XIX века.

Художник-оформитель Виктория Соловьева о необычной коллекции антиквариата своих родителей-8


Человеку, далекому от коллекционирования, порой трудно понять, в чем же заключается магическое притяжение антиквариата. И только тот, кто ценит красоту, способен почувствовать уникальную энергетику предмета из прошлого.

# Коллекционирование # Фотофакт # Хобби # Виктория Соловьева

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