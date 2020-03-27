Делаем состаренный поднос. Мастер-класс декоратора

Наталья Гайдукевич, декоратор:

Сегодня в нашей переделке мы сделаем состаренный поднос. Для этого нам понадобятся: сама заготовка, ручки, трафареты, рисунки, которые мы переведем на поднос, шпаклевка, краска, воск и кисти.