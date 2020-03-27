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Делаем состаренный поднос. Мастер-класс декоратора

27 марта 2020 09:40
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Наталья Гайдукевич, декоратор:
Сегодня в нашей переделке мы сделаем состаренный поднос. Для этого нам понадобятся: сама заготовка, ручки, трафареты, рисунки, которые мы переведем на поднос, шпаклевка, краска, воск и кисти.

Делаем состаренный поднос. Мастер-класс декоратора-1

Как сделать состаренный поднос? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Делаем состаренный поднос. Мастер-класс декоратора-4

# Декоративное искусство # Хобби # Наталья Гайдукевич # Фотофакт # декор

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