«Непонимание родителей – все с этим сталкивались в начале своего пути». Как стать киберспортсменом в Беларуси

Даниил Чехович, корреспондент:

Еще 10 лет назад в игровых клубах проходили жаркие компьютерные баталии. Как правило, играли на чашечку чая или кофе, а сегодня – это масштабные киберспортивные турниры и миллионы фанатов по всему миру.

Солидные призовые, гигантская аудитория поклонников и реальные шансы стать олимпийским видом спорта в 2024 году – все это реалии компьютерных игр. Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что виртуальные сражения перестанут быть просто развлечением. Егор Малыженков, директор по коммуникациям Белорусской федерации киберспорта:

Прелесть киберспорта в том, что ты, несмотря на то, что социально активен, но в то же время ты можешь одиночкой через компьютер быть абсолютно защищенным из дома и использовать интернет как инструмент. Мы всячески стремимся попасть в список спортивных федераций, чтобы нас признали спортом. Такие встречи с Министерством спорта неоднократные были.

Киберспорт сегодня уже не новость, а часть жизни молодых людей. Юные таланты пытаются себя реализовать в различных игровых дисциплинах. Всё, как и в большом спорте: тренировки, режим, турниры. Кто-то предпочитает играть дома в комфорте и уюте, а кто-то идет в компьютерные клубы за той соревновательной атмосферой. Сергей, посетитель компьютерного клуба:

Получается, когда есть свободное время, посещаю с друзьями.

Егор Малыженков:

Федерация проводит уже три года подряд турнир «МЭТА», который проходит 8 раз в году, он проходит по трем дисциплинам. Одна из первых профессиональных команд на белорусской сцене – Nemiga Gaming. Киберспортивная сборная почти ничем не отличается от футбольной, есть свой тренер, запасные игроки и план на игровой сезон.

Антон Бурко, капитан команды Nemiga Gaming:

Нужно развиваться прежде всего всесторонне и развиваться в самой игре. Непонимание родителей – все с этим сталкивались в начале своего пути. Надо отталкиваться от того, что ты делаешь в остальное время. Если ты сидишь, играешь, спишь, потом опять сидишь и играешь – это отдельная тема. Если ты учишься, занимаешься спортом и между этим играешь в компьютер, я думаю, что родителям нужно относиться более снисходительно к этому.

Порой киберспорстменам приходиться жертвовать многим, чтобы приблизиться к заветному результату, но данное правило касается и тренеров. Бессоные ночи за просмотрами повторов игр, корректировка ситуаций – важная задача наставника команды.

Юрий Микульчик, тренер команды Nemiga Gaming:

Игроки – это большие дети, за ними нужно следить, за ними нужно все делать. Это дисциплина, какие-то моральные вещи, подготовка и организационные вопросы. Свой первый турнир я выиграл в 14 лет – это был турнир СНГ. И уже в 16 я поехал на мировой турнир.