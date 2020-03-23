«Непонимание родителей – все с этим сталкивались в начале своего пути». Как стать киберспортсменом в Беларуси

Даниил Чехович, корреспондент:
Еще 10 лет назад в игровых клубах проходили жаркие компьютерные баталии. Как правило, играли на чашечку чая или кофе, а сегодня – это масштабные киберспортивные турниры и миллионы фанатов по всему миру.
Даниил Чехович, корреспондент:
Еще 10 лет назад в игровых клубах проходили жаркие компьютерные баталии. Как правило, играли на чашечку чая или кофе, а сегодня – это масштабные киберспортивные турниры и миллионы фанатов по всему миру.
Солидные призовые, гигантская аудитория поклонников и реальные шансы стать олимпийским видом спорта в 2024 году – все это реалии компьютерных игр. Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что виртуальные сражения перестанут быть просто развлечением.
Егор Малыженков, директор по коммуникациям Белорусской федерации киберспорта:
Прелесть киберспорта в том, что ты, несмотря на то, что социально активен, но в то же время ты можешь одиночкой через компьютер быть абсолютно защищенным из дома и использовать интернет как инструмент. Мы всячески стремимся попасть в список спортивных федераций, чтобы нас признали спортом. Такие встречи с Министерством спорта неоднократные были.
Киберспорт сегодня уже не новость, а часть жизни молодых людей. Юные таланты пытаются себя реализовать в различных игровых дисциплинах. Всё, как и в большом спорте: тренировки, режим, турниры. Кто-то предпочитает играть дома в комфорте и уюте, а кто-то идет в компьютерные клубы за той соревновательной атмосферой.
Сергей, посетитель компьютерного клуба:
Получается, когда есть свободное время, посещаю с друзьями.
Егор Малыженков:
Федерация проводит уже три года подряд турнир «МЭТА», который проходит 8 раз в году, он проходит по трем дисциплинам.
Одна из первых профессиональных команд на белорусской сцене – Nemiga Gaming. Киберспортивная сборная почти ничем не отличается от футбольной, есть свой тренер, запасные игроки и план на игровой сезон.
Антон Бурко, капитан команды Nemiga Gaming:
Нужно развиваться прежде всего всесторонне и развиваться в самой игре. Непонимание родителей – все с этим сталкивались в начале своего пути. Надо отталкиваться от того, что ты делаешь в остальное время. Если ты сидишь, играешь, спишь, потом опять сидишь и играешь – это отдельная тема. Если ты учишься, занимаешься спортом и между этим играешь в компьютер, я думаю, что родителям нужно относиться более снисходительно к этому.
Порой киберспорстменам приходиться жертвовать многим, чтобы приблизиться к заветному результату, но данное правило касается и тренеров. Бессоные ночи за просмотрами повторов игр, корректировка ситуаций – важная задача наставника команды.
Юрий Микульчик, тренер команды Nemiga Gaming:
Игроки – это большие дети, за ними нужно следить, за ними нужно все делать. Это дисциплина, какие-то моральные вещи, подготовка и организационные вопросы. Свой первый турнир я выиграл в 14 лет – это был турнир СНГ. И уже в 16 я поехал на мировой турнир.
К киберспорту многие относятся скептически. А между тем, масштабы турниров все же заставляют считаться с этим пусть пока и непривычным видом. Самое главное, чтобы онлайн-спорт действительно шел на пользу.