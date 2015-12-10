Коллекционер ёлочных игрушек Андрей Бегун о своей необычной коллекции

С каждым днем Новый год приближается к нам все ближе и ближе. Пора уже задуматься, как стильно и со вкусом нарядить главную зеленую красавицу праздника.

У Андрея Бегуна елочных игрушек столько, что хватило бы украсить сотни деревьев. Чтобы их собрать, пришлось потратить около десяти лет и объездить более полусотни стран мира.

К сожалению, в нашей стране нет ни одной фабрики по выпуску новогодних игрушек. Но Андрей решил, что у белорусов должны быть праздничные украшения с национальным колоритом. Так родились главные тренды этого года – рукописные шары с символикой и вышиванкой.

По этой уникальной коллекции, которая сегодня насчитывает более тысячи экземпляров, можно проследить, как начиналась история елочных игрушек в Средние века. Тогда люди украшали елки сладостями и яблоками.

В середине XIX века в Германии был неурожай фруктов. Стеклодувы решили спасти праздник во что бы то ни стало, и выдули из стекла формы, похожие на яблоки.

Так и произошло Новогоднее чудо. А это самый древний экспонат в коллекции — он заслуживает отдельного внимания.

Рядом с раритетом – точная копия игрушки, подаренной Папе Римскому Иоанну Павлу II стеклодувами. Она, кстати, занесена в книгу Гиннеса как самый большой шар из стекла.

А это – еще одни удивительные елочные украшения. На них –репродукции известных художников – Шагала, Шишкина, Дали, Васнецова.

Сегодня в коллекции Андрея Бегуна – экземпляры на любой вкус и цвет. А началось хобби с любви к советским игрушкам… Возможно, они не такие красочные и сверкающие, как современные. Зато, словно своеобразная машина времени, возвращают нас в прошлое и заставляют ностальгировать.

Возможно, эта коллекция однажды послужит основой для создания нового музея в Беларуси. Пока – это мечта. Но ведь мечты, как известно, под Новый год, обязательно сбываются!