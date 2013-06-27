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27 июня стартовал международный велопробег: участники за 10 дней проедут 700 км

27 июня 2013 11:46
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Новости Беларуси. 700 километров за 10 дней проедут участники Первого международного велопробега «Европа без границ», который 27 июня стартовал в Бресте.

Велосипедисты отправятся так называемым  «ягелонским путем» по маршруту Брест – Белосток – Гродно – Вильнюс – Лида. Из Бреста выехало более 40 любителей путешествий на двухколёсных. Ожидается, что к ним по пути следования присоединятся единомышленники, сообщили в программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Богданович, организатор международного велопробега Европа без границ»:
Целью велопробега  стало укрепление добрососедских отношений с соседними странами: Польша, Литва. К нам присоединились друзья из  Украины и России. Хотим распахнуть двери границы. 

Юрек Шток, участник международного велопробега «Европа без границ» (Польша):
Для здоровья, знакомством с новыми странами, обычаями. Едем так называемым «ягелонским путём» за рулем велосипеда, что бы посмотреть как люди живут, подружиться с людьми, пообщаться. Хорошая компания.

# Велосипед # Хобби # Велоспорт

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