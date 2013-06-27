27 июня стартовал международный велопробег: участники за 10 дней проедут 700 км

Новости Беларуси. 700 километров за 10 дней проедут участники Первого международного велопробега «Европа без границ», который 27 июня стартовал в Бресте.

Велосипедисты отправятся так называемым «ягелонским путем» по маршруту Брест – Белосток – Гродно – Вильнюс – Лида. Из Бреста выехало более 40 любителей путешествий на двухколёсных. Ожидается, что к ним по пути следования присоединятся единомышленники, сообщили в программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Богданович, организатор международного велопробега Европа без границ»:

Целью велопробега стало укрепление добрососедских отношений с соседними странами: Польша, Литва. К нам присоединились друзья из Украины и России. Хотим распахнуть двери границы.

Юрек Шток, участник международного велопробега «Европа без границ» (Польша):

Для здоровья, знакомством с новыми странами, обычаями. Едем так называемым «ягелонским путём» за рулем велосипеда, что бы посмотреть как люди живут, подружиться с людьми, пообщаться. Хорошая компания.