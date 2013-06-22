Оружейница Елизавета Марченко не хуже мужчин знает, с чем пойти на утку, и сколько стоит хороший карабин

Новости Беларуси. Она свободно спорит о тонкостях утиной охоты, отлично разбирается в оружии и, если будет нужно, сама накатает дробь из свинца. «Ангел-хранитель» гомельского охотничьего братства Елизавета Марченко этим летом отмечает своеобразный юбилей. 40 лет женщина посвятила работе в специализированном магазине. Когда охота - и жизнь и работа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С чем пойти на утку, какие пыжи лучше и сколько стоит хороший карабин. С этими вопросами вот уже 40 лет охотники обращаются к Елизавете Николаевне. Знания и любовь к охоте - от отца. Офицер-фронтовик, прошёл три войны.

Елизавета Марченко, заведующая магазином:

Я была при нём в качестве сына. В куклы не играла, на руках меня никто не носил, по головке не гладил. С папой на охоту.

Помимо стрельбы, футбол, волейбол, метание ядра и диска. Даже медали республиканских первенств имеются. И закалка. Почти фронтовая. В том же духе без отрыва от охоты и любимой работы Елизавета Николаевна воспитала двух сыновей - оба военные специалисты. Волевой характер бабушки на себе прочувствовали также четверо внуков, трое правнуков... и сотни охотников.

Елизавета Марченко:

Мужика растить нужно! Сейчас виноваты, кто угодно и школа, и улица. Но только не мама. А я считаю, родила - должна ответственность чувствовать.

Эта женщина авторитет даже для суровых мужчин.

Олег Олейник, охотник:

Как начал охотиться, сразу с ней познакомился. Всё подскажет, расскажет. Сама опытный охотник. И просто как человек приятный. Иногда мимо бежишь, просто поздороваться зайдёшь. Приятно.

Рыбаков и охотников Елизавета Николаевна считает самыми честными мужчинами. И очень переживает, что охоту всё больше превращают в бизнес.

Елизавета Марченко:

Раньше охота на утку большим семейным праздником была. Все выезжали семьям . Шурпу варили, все веселились как могли.

Наверно, это и есть главный секрет Елизаветы Николаевны. К мужскому охотничьему братству она относится, как и подобает настоящей женщине. Для неё охотники - это просто большая и дружная семья.