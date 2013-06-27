Фермер из Минского района выращивает клубнику, за которой съезжаются со всей Беларуси

Новости Беларуси. Лучший продукт июня. На Минщине клубнику умеют выращивать не хуже, чем на юге страны. Несколько лет подряд своим примером это подтверждает фермер из Минского района.

Александр Лишай сладкой ягодой начал заниматься, можно сказать, случайно, а сегодня культура приносит доход. Выращенная в естественных условиях по специальным технологиям ягода экологически чистая и, что важно для гурманов, сладкая. За местной клубникой люди съезжаются из разных уголков страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Лишай в фермерстве далеко не первый год. Овощные и зерновые плантации дополнились клубничными. Сначала, признаётся хозяин, тяжеловато было поладить с ягодой. Он пробовал застилать землю соломой и опилками, но их разносил ветер, после отдал предпочтение спанбонду.

Александр Лишай, руководитель фермерского хозяйства:

Если выращивать ягоду на спанбонде, во-первых, она очень чистая. Её можно взять и сразу съесть. Этот материал пропускает влагу, но не пропускает свет. Следовательно, не надо дополнительно применять гербициды.

Результат не заставил себя ждать: этим летом урожайность составила 45 центнеров с гектара - 4,5 тонны. Землю делят 3 сорта.

Александр Лишай, руководитель фермерского хозяйства:

Единственная культура, с которой у меня нет проблем со сбытом. Народ прямо сюда приезжает. У меня сегодня очередь.

Едут за сладким жители не только ближайших окрестностей. Минск, Молодечно, Вилейка, Гродно - география любителей ягод расширяется.

Клиенты могут выбирать: самим собирать клубнику или довериться профессионалам в этом деле. Сын хозяина, Дима, часто помогает отцу. Местная плантация - конкурент любому рынку. Особенно столичному.