В Минске прошел очередной этап чемпионата по спортивному рыболовству

Рыбомания давно завладела умами миллионов людей и стала любимым мужским хобби. Рыбалка – это диагноз и философия жизни по Хеменгуэю … Только в Беларуси сегодня более 700 тысяч поклонников занятного лова!

Клев на высоких скоростях! Минское море в этот уикенд стало ареной для лучших рыболовов страны! Здесь прошел очередной этап чемпионата по спортивному рыболовству. Место встречи изменить нельзя! Минское море богато рыбой и помнит рекорд в 12 кг всего за 3 часа! Лещь, ерш, плотва, окунь, карась, щука и даже редкий ротон! Багаж профессионалов тяжелел прямо на глазах!

Илья Бугор, спортсмен-рыболов:

Привлекает то, что мы и видим – это ловля рыбы, как ее правильно обмануть, обхитрить – это и есть суть рыбалки на самом деле. А сам процесс радует, когда все хорошо.

Особое упорство и концентрация внимания. 4-м часам активного лова предшествует грамотная подготовка снаряжения, замер глубины и 10-минутная подкормка – иначе рыбу трудно заманить в сети. Всех спортсменов уравнивает везение. Равные шансы на победу оставляют и организаторы, они разбивают береговую линию на одинаковые сектора для лова!

Михаил Аксючиц, председатель первомайского района совета белорусского общества охоты и рыболовства:

Мы стараемся провести на дамбе – равноправие рыболовов, тут глубина одинаковая, вот в водоемах кусты-заросли, разная глубина - это другой вопрос.

Помогает обойти соперников личная стратегия и техника, особое чутье на предпочтения рыб – это дело опытных мастеров! И хоть тишина должна быть на соревнованиях, а отвлекаться рыболовам запрещено, исключение и секреты охоты специально для вас!

Виктор Святощик, спортсмен-рыболов:

Нужно точно выставлять глубину, понимать, что рыба может клеваться со дна, выше дна – все зависит от чутья , умения, опыта. Надо нормально приготовить прикормку, они могут быть для реки - более тяжелые, липкие, чтобы они хорошо лежали на дне. В настоящем водоеме они более рыхлые, более распадающиеся, нужно, чтобы она быстро начинала работать и привлекать рыбу.

70% отличного клева зависит от состава прикормки! Продвинутые спортсмены готовят фишин - меню буквально по часам, погодным условиям и отдельно для разных видов рыб! Кулинарные шедевры участники готовят сами. Червяка с перцем на день и ягодный десерт на вечер –не заказывали!?

Михаил Аксючиц:

Секрет рыбалки – у каждого прикормка своя! Мы не знаем, что он купил, может, даже духи ваши женские или для ногтей лак. Мы у спортсмена не спрашивает, что он там сделал.

И все же есть в рыбном рационе блюдо номер 1, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Михаил Аксючиц:

Мотыль – самый лучший на сегодняшний день, опариш, перловка, кто как приспосабливается.

Молодой рыболовный спорт набирает обороты, и неудивительно – в богатой синеокой есть, где душе развернуться! Да, и стимул немалый! Обладателей самого крупного фиш-урожая ожидают почетные медали, и дальнейшее участие в кубке Республики! Удачного отдыха и хорошего клева этим летом.