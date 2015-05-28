10-летняя школьница из Гродненской области изготавливает авторские духи

Новости Беларуси. В Гродненской области десятилетняя школьница изготавливает собственные духи. Девочка самостоятельно освоила азы химической науки и теперь смешивает различные эфирные масла, получая оригинальные ароматы. На счету юной изобретательницы уже несколько десятков собственных рецептов. За работой парфюмера наблюдал корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё полгода назад четвероклассница Виктория Богданович и представить себе не могла, что всё своё свободное время будет проводить с колбами и пробирками. А сегодня она уже сама создаёт новые ароматы. Смешивает компоненты и с лёгкостью определяет оттенки запахов.

Виктория Богданович, ученица 4 класса Озёрской средней школы:

Вот, например, сладостное него, его можно отнести, например, к весне. Такой цветочный аромат.

Тонкости парфюмерной науки школьница освоила совершенно случайно. Однажды учительница предложила написать научный доклад на тему духов. Вместе стали изучать историю, потом решили попробовать создать свой аромат.

Галина Кадакова, учительница начальных классов Озёрской средней школы:

Заготавливали цветы, выбирали пряности.

Защитив свой доклад на школьной конференции, Виктория Богданович продолжила эксперименты с эфирными маслами и ароматизаторами. Сейчас её рабочее место напоминает мини-лабораторию. А точности расчётов могут позавидовать даже профессиональные химики.

Виктория Богданович:

Тут всё капается, выдавливаем по одной капле, надо все отсчитывать. Например, чтобы создать аромат «Жозефина», нам понадобится спирт. На 22 капли эфирных масел примерно одна чайная ложка, но не полностью.

Свои первые духи Виктория испытала на родителях. Аромат настолько понравился родным, что теперь в семье просто отказались от покупки этого товара в магазине.

Виктория Богданович:

Я подарила папе на день рождения. Конечно, в первый день только понюхал, а уже на следующий день намазался на работу.

Теперь у юного химика уже есть последователи. Посмотреть, как создаётся новый аромат, приходят практически все одноклассники.

У Виктории Богданович уже несколько десятков рецептов собственных духов. Их формулы, как и положено парфюмерам, девочка хранит в специальной тетради. И в любой момент сможет воспроизвести тот или иной аромат. Это обязательно пригодится, уверена школьница, ведь после школы она мечтает продолжить любимое дело уже профессионально.