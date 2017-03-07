Золотовалютные резервы Беларуси превысили 5 млрд долларов

Новости Беларуси. Золотой запас Беларуси впервые за два года превысил 5 миллиардов долларов. Устойчивый рост идет уже 13 месяцев.

Напомним, в 2017 году планируется нарастить золотовалютные резервы не менее чем на 500 миллионов долларов. За два с небольшим месяца удалось достичь практически пятой части этой суммы. Так, с начала года прирост составил более 90 миллионов долларов.

Пополнили национальный резерв средства от продажи облигаций и покупки иностранной валюты на торгах биржи. Влияние оказали также экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.