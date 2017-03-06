Слуцкий лесхоз успешно выращивает посадочный материал с закрытой корневой системой

Новости Беларуси. Слуцкий лесхоз сочетает передовые технологии Польши, стран Прибалтики, Швеции и Финляндии. Так, здесь успешно выращивают посадочный материал с закрытой корневой системой, что позволяет восстанавливать леса на нарушенных землях, на землях, загрязненных радионуклидами, или на выработанных карьерах с расширением сроков посадки.

К тому же, лесхоз является конкурентоспособным на мировом рынке и успешно работает в плане экспорта. Так, в прошлом году продукции поставлено на 1,5 миллиона долларов в Германию, Польшу, Прибалтику. Качество слуцкой древесины подтверждено сертификатами по международной и национальной системам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Роман Ажигар, главный лесничий Слуцкого лесхоза:

Наш лесхоз ведет лесное хозяйство, соблюдая все международные требования, конвенции по охране и защите лесов, редких и исчезающих видов растений, птиц и животных. Соблюдаем все нормы по охране труда и обеспечению безопасных условий труда.