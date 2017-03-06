Подготовка к посевной: в Стародорожском районе идет доставка удобрений, техника к севу готова

Новости Беларуси. В Минской области полным ходом идет подготовка к посевной. В Стародорожском районе под зерновые подготовлено более 6,5 тысяч гектаров. Идет доставка удобрений. Почти на все 100% готова к выходу в поле и техника.

Между тем, высоким плодородием поля Стародорожского района не отличаются, поэтому в регионе ставку делают на животноводство. Более 80% выручки в районе – заслуга специалистов именно этой отрасли. А потому пятая часть пастбища пойдет под сев многолетних трав.

По плотности скота Стародорожский район в числе лучших. В планах местного руководства прибыльное направление развивать. В этом году ожидается увеличение поголовья на 3,5 тысячи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олег Бегунец, первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского районного исполнительного комитета:

Мы полностью обеспечены семенами, по району составляет 147%. Машинно-тракторный парк готов на сегодняшний день на 78%, остальное – буквально в ближайшие несколько дней окончим ремонт. Проблемы, в основном, финансовые, но, я думаю, мы их решим. Мы на 13 млрд из бюджета области, республики и района передали хозяйству на запасные части, на удобрения. По нашим прикидкам, не хватает около 8 млрд рублей из 122, которые требуются на посевную. Думаю, в ближайшее время мы этот вопрос решим.