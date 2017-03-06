Новости экономики за 06.03.2017

Новости Беларуси. Материальную помощь от государства получает каждый третий ребенок в стране. Полмиллиона несовершеннолетних и почти 350 тысяч малышей до 3 лет обеспечены государственными пособиями.

По программе «семейный капитал» открыто 32 тысячи депозитных счетов на общую сумму свыше 320 миллионов долларов.

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

За 2016 год 413 многодетных мам, награжденных орденом, получили почти 355 тысяч белорусских рублей. Почти 900 тысяч рублей местные бюджеты выделили на приобретение детских вещей при рождении двоен и троен.

Помощь к началу учебного года получили более 120 тысяч школьников: государство направило на эти цели почти 5 миллионов рублей.

ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТИВУ МАТЕРИАЛЬНО

Финансовую поддержку Европейского союза получат 22 местные инициативы пяти районов Брестской области.

Всего на поддержку территориально ориентированного развития и реализацию инициатив будет выделено почти 432 тысячи евро.

Максимальная сумма гранта 25 тысяч евро, минимальная – 3000. Деньги направят на развитие инфраструктуры и благоустройство территорий. Например, создание семейной арт-площадки или компьютерного класса для пожилых людей.

БЕЛОРУССКИЕ ЯГОДЫ НА РЫНКЕ ИЗРАИЛЯ

Белорусские производители планируют увеличить экспорт замороженных ягод в Израиль.

Они также не исключают возможности увеличения поставок березового сока в Польшу, Италию, Португалию.

Ставку наши производители делают на натуральность, отсутствие консервантов и экологически чистое сырье.

СЭКОНОМИТЬ НА БУКЕТЕ

Интернет-пользователи обратили внимание на новые сервисы, которые появились накануне 8 марта. Они ориентированы на тех девушек, которые хотят выгодно выглядеть на селфи, демонстрируя успех. Огромные букеты, коробки и пакеты с логотипами известных мировых брендов можно взять в прокат, сфотографироваться, выложить в сеть и произвести впечатление на друзей.

Стоит такая услуга 5 долларов.

С 6 марта понедельника торги на белорусской валютно-фондовой бирже продлены на 1 час. Предприятиям и населению придется учитывать, что курсы валют в банках могут изменяться более длительный период времени в течение дня.

7 марта евро торгуется на отметке 2 рубля 2 копейки, курс доллара по Нацбанку – 1,90.

За 100 российских рублей дают 3 рубля 25 копеек белорусских.