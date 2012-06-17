Жизнь в кредит: кто и на каких условиях доверяет нам деньги, что мы должны взамен и когда лучше обойтись своими силами

Новости Беларуси. Потребительский кредит остается одним из самых востребованных в Беларуси. Но массово за ним сейчас не обращаются. И дело не в финансовой безграмотности. Буквально месяц назад один из столичных универмагов пошел на щедрый эксперимент.

Наталья Ященко, начальник отдела-менеджер универмага:

Покупатель получает товар в рассрочку без уплаты процентов.

На таких условиях можно купить любой непродовольственный товар на сумму не меньше чем 500 тысяч. В результате за месяц в рассрочку, считай в кредит, было сделано покупок на полмиллиарда рублей

Продавец-консультант:

Покупают технику, товары для дома. Иногда даже ковры.

Очевидно, что главный критерий – это условия. О них принято разговаривать с банками. Мы тоже так сделали. Так вот: на стоимость большинства кредитов оказывает влияние ставка рефинансирования Нацбанка. Сейчас она снижается, а значит ресурсы становятся дешевле, а вслед за ними и кредиты. На строительство жилья для нуждающихся проценты по кредиту снизили неделю назад на 5 пунктов. Теперь это 25% годовых. А сколько в рублях?

Светлана Филипчук, заместитель директора департамента кредитования населения:

Размер платежа по кредиту уменьшается на 16%.

Для примера, при выдаче кредита под 25% годовых в размере 100 миллионов рублей платеж по кредиту снизится более чем на 400 тысяч рублей.

По сути, банки работают пропорционально успехам экономики. И в то же время это профессионально подготовленная структура со штатом юристов и маркетологов, которые занимаются продажей кредитов. Поэтому изначально человек, который приходит за кредитом, в менее выгодной ситуации. У нас не так много людей, которые могут профессионально разговаривать с банком.

К вопросу подошли законотворчески: Палата представителей недавно проголосовала за поправки в банковский кодекс в первом чтении. Суть их в том, чтобы избавить заемщика от комиссионных и других платежей и оставить только процент за пользование кредитом. По крайней мере, это будет намного понятнее и снижает риск стать заложником «мелкого шрифта» где-нибудь в правом верхнем углу на восьмой странице договора.

Евгений Артюшенко, председатель постоянной комиссии по денежно-кредитной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Поправки в банковский кодекс направлены на усиление защиты заемщика по отношению к коммерческому банку. Заемщик, привлекая деньги от коммерческого банка, не будет выплачивать дополнительных комиссий и сборов кроме процентной ставки. К сожалению, сегодня банк комиссионными либо другими сборами имеет возможность поднять свою доходность до тех размеров, которые превышают ставку в разы.

У Евгения Антоновича, который сейчас по должности ответственный за денежно-кредитные вопросы в Парламенте, тоже есть своя кредитная история. Брал и на квартиру, и на машину. Одним словом, знает систему изнутри.

Евгений Артюшенко, председатель постоянной комиссии по денежно-кредитной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это кредиты, которые были связны, например, с приобретением транспортных средств. Потребительскими кредитами, когда были молодыми, конечно, тоже пользовались, потому что молодая семья не всегда имеет деньги для того, чтобы после вступления в брак сразу купить телевизор и холодильник. Всякие ситуации бывают.

Сейчас практически нет таких государств или корпораций, которые могли бы жить только за свои деньги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Без кредитования нет экономики и весь мир живет взаймы с переменным успехом. Финансовый аналитик приводит нам статистику по странам: в таблице отображен суммарный долг всех людей государства своим банкам. За точку отсчета берем Швейцарию.

Валерий Палховский, аналитик:

Если все швейцарцы возьмут и отдадут долг? Они должны отдать сумму, равную 110% от их ВВП. Дело в том, что стимулирование займов со стороны домашних хозяйств на самом деле стимулирует темпы экономического роста.

С другой стороны, все помнят историю четырехлетней давности, когда кредитная система США породила долговой кризис. Банки предлагали замечательные льготные условия на строительство жилья под залог стоимости этого же жилья. Пока цены на недвижимость росли, все дружно богатели.

Валерий Палховский, аналитик:

Вдруг на рынке недвижимости изменилась ситуация и цены стали падать. И стоимость этой недвижимости стала ниже тех сумм, которые банки выплачивали на ипотечные займы. Соответственно, они стали нести убытки, потому что, даже изъяв эту недвижимость, вернуть полученные средства для них не представлялось возможным.

В общем, финансовая система рухнула. «Аукнулось» тогда по всему миру. Например, небольшой заокеанской Англии пришлось принимать масштабную программу поддержки финансового сектора. Государство выделило на спасение экономики полтриллиона фунтов и национализировало несколько крупнейших банков. И кто в ответе за тех, кого тогда обдурили, до сих пор не ясно.

И правильный ответ на кредитный вопрос зависит от того, насколько честно работает отдельно взятая банковская система по отношению к клиентам. Ответ у каждого свой. Впрочем, кредиты от этого никуда не исчезнут, и брать чужие деньги на время, а отдавать свои и навсегда будут всегда.