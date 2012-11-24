Жители литовского города атомщиков Висагинаса возлагают особые надежды на строительство белорусской АЭС

В Литве больше всего сторонников атомной энергетики можно найти в Висагинасе. Недавний референдум показал, что почти 70% жителей этого города поддерживают строительство новой АЭС в стране. Дело в том, что Висагинас в свое время возводили именно для работников Игналинской атомной станции. И закрытие АЭС привело не только к тому, что для литовцев электроэнергия подорожала в несколько раз. Но и еще как результат – тысячи жителей Висагинаса лишились своих рабочих мест.

Игналинскую АЭС полностью остановили в канун нового 2010 года. Сейчас Висагинас – рекордсмен в Литве по скорости оттока трудоспособного населения. Уезжают в основном в Западную Европу. Однако есть желающие переехать и на Восток, в Беларусь, чтобы снова работать в сфере атомной энергетики.

Олег Давидюк Игналинской АЭС посвятил 28 лет своей жизни. Сейчас собирает резюме тех, кто готов уехать в Островец.

Олег Давыдюк, работник Игналинской АЭС (1981-2009 гг.):

У нас очень быстро набралось 200 анкет. У нас масса есть в этих анкетах людей, которые бы желали работать на Островецкой станции и вернуться из этих западных стран.

Новую собственную АЭС Литва планировала строить вместе с Латвией и Эстонией. Уже даже и компания «Висагинская атомная электростанция» создана и работает. Однако сроки строительства постоянно отодвигаются.

Даля Штраупайте, мэр города Висагинас:

Эта картина показывает, как голосовали наши члены сейма, наш парламент за строительство новой Висагинской атомной электростанции. Зеленые точки – за, красные – против (соцдемы).

Даля Штраупайте, мэр Висагинаса, рассказывает, что сейчас ее город по-прежнему остается одним из самых благополучных в Литве. Сейчас здесь одна из самых высоких средних зарплат в стране и больше всего автомобилей на тысячу жителей. Тезка литовского президента уверена, что третья АЭС в регионе, по соседству с Белорусской и Калининградской, лишней не будет.

Даля Штраупайте, мэр города Висагинас:

Я думаю, политические игры играются. С соседями надо дружить. Можем работниками поделиться – наши едут к вам на строительство, вы к нам бы приехали на строительство.

Вообще, проект новой атомной электростанции – Хитачи, Япония – вместе с американцами – это уникальный проект. При чем тут Фукушима? Была Фукушима, был Чернобыль – но бывают несчастья. Но зачем думать о несчастии, надо думать о безопасности станции.

После закрытия Игналинской АЭС Литва около 80% электроэнергии вынуждена закупать в России. Это при том, что раньше страна сама экспортировала энергию в соседние государства. А реакторы «Игналины» в 90-ые были самыми мощными в Европе.

Николай Саук, работник Игналинской АЭС (1982-2010 гг.):

Блоки были модернизированы, внутри много отделок, много новых систем было внедрено. Технических и экономических предпосылок не было – это политическое решение.

Закрытие АЭС на своих кошельках почувствовали не только в Висагинасе. Коммунальные платежи резко выросли по всей стране. Отопление, к примеру, подорожало в четыре раза.

Алла и Иосиф Бильдюг, пенсионеры:

Моя 100% пенсия уходит на коммуналку. Поэтому живем на его пенсию. А если один, то вообще невозможно выжить.

Кстати, на строительство Белорусской АЭС местные жители возлагают особые надежды. Ведь с ее запуском на рынке Литвы может появится дополнительный поставщик электроэнергии.

Ирина Кейзо, журналист:

Если спросить потребителей, то, наверное, каждый бы ответил: «чем дешевле, тем лучше». Откуда эта энергия поступает, кто ее поставщик – это вопрос даже уже не второстепенный.

Сразу после победы на прошедших недавно парламентских выборах социал-демократы заявили, что строить АЭС в Висагинасе Литва не будет. Однако их оппоненты, консерваторы, выступают за мирный атом. Поэтому, по мнению аналитиков, политические торги за АЭС продолжатся.

Елена Плешак, главный редактор телекомпании (Висагинас):

Я, например, всеми руками и ногами за то, чтобы Литва строила здесь, в Висагинасе. Поэтому для меня строительство в соседней Беларуси, я понимаю, что для Беларуси тоже, – это дополнительный фактор, чтобы быстрее начать строить у себя. Здесь победит быстрейший, наверное.

Игналинскую атомную станцию изначально (в Советском союзе) планировали строить на белорусской части озера Дрисвяты. Однако потом проектировщики все-таки выбрали берег литовский. Теперь жители Висагинаса горько шутят, что если бы все-таки станцию построили на территории Беларуси, то символом города атомщиков, которым сейчас является журавль, стал бы белорусский бусел. И станция до сих пор работала бы.