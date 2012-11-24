В Минском районе на ферме звучит классическая музыка

Новости Беларуси. Новейшие технологии в мясо-молочном производстве. В Минском районе открылся современный комплекс. Здесь роботизированные доильные установки, специальные автоматы для поения телят и кормораздаточные машины значительно облегчают труд человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Классическая музыка, специальные щетки для чесания, вентиляторы — это далеко не все, что предусмотрено здесь для комфортного проживания скота. Молочно-товарный комплекс создавали полтора года и результат превзошел ожидания.

К животным здесь особый подход. Учитывается абсолютно все. Питаться коровы могут не по расписанию. У них всегда стоит особый сбалансированный корм. Для телят же приобрели специальные поильные установки. Этот комплекс уникальный. Все, что необходимо для выращивания скота, находится в одном месте. И различные корма, и сено для подстилки животным.

Владимир Парчевский, директор КУП «Минская овощная фабрика»:

Здесь созданы самые лучшие условия труда для операторов и тех, кто смотрит за животными. Сегодня здесь находится 1670 голов скота. Заполнен комплекс на 72%, до конца декабря будет 100% заполняемость комплекса.

Сейчас здесь установлено 16 роботизированных установок. Труд людей – минимальный. Комплекс создал и новые рабочие места, здесь трудится и много семейных пар, живут они рядом – в агрогородке, подвоз организовало руководство.

Валентина Левковец, животновод молочно-товарного комплекса:

За нами закреплена маршрутка. Каждое утро в 7.30 нас забирает на месте, где мы отъезжаем на комплекс.