Жители каких стран чаще всего приезжают в Беларусь по безвизу?

Новости Беларуси. Немцы, американцы и итальянцы активнее всего пользуются безвизовым въездом в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала продления безвиза для туристов до 30 дней только граждан Германии в нашей стране побывало более 1500 тысяч. В десятку самых активных вошли также жители Великобритании, Польши, Франции, Нидерландов, Испании, Латвии и Финляндии. Увеличение количества гостей придает импульс развитию туристической инфраструктуры, создает новые рабочие места, а также способствует притоку валюты.