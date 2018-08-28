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Жители каких стран чаще всего приезжают в Беларусь по безвизу?

28 августа 2018 17:18
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Новости Беларуси. Немцы, американцы и итальянцы активнее всего пользуются безвизовым въездом в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала продления безвиза для туристов до 30 дней только граждан Германии в нашей стране побывало более 1500 тысяч. В десятку самых активных вошли также жители Великобритании, Польши, Франции, Нидерландов, Испании, Латвии и Финляндии. Увеличение количества гостей придает импульс развитию туристической инфраструктуры, создает новые рабочие места, а также способствует притоку валюты.

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# Туризм # Экономика # Сергей Савицкий

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