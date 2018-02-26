Ждём увеличения доли малого и среднего бизнеса до 40 % к 2020 году. Что изменится в Беларуси со вступлением в силу Декрета № 7
Новости Беларуси. Новый отсчет «времени развития» для бизнес-среды. В Беларуси 26 февраля вступил в силу Декрет «О развитии предпринимательства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он кардинально меняет до этого существовавшие схемы. Контролирующая роль государства ослаблена. Любая инициатива – не наказуема. Станет проще открыть собственное дело, ну а как им управлять, предприниматель решит сам. Ответственность бизнеса повышается. Теперь предприниматели напрямую отвечают за качество работы перед потребителем.
Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Эффект, который мы ждем – экономический, то есть увеличение доли малого и среднего бизнеса до 40 % уже к 2020 году. В дальнейшем, согласно стратегии устойчивого развития, мы хотели бы половину валовой добавленной стоимости иметь уже к 2030 году.
Рабочие места, которые будут создаваться в рамках реализации Декрета № 7 и остальных мер из пакета, принятого главой государства, позволят не только забирать ресурсы с действующего рынка труда, но и также частично переводить занятых с более крупных наших предприятий в целях повышения конкурентоспособности, роста зарплаты.
Действие документа охватывает сферы, в которых сейчас сосредоточено около 95 % предприятий малого и среднего бизнеса. Вводится уведомительный порядок, а значит, теперь для открытия собственного дела достаточно подать заявление в исполком через службу «одно окно». Декрет упрощает требования к пожарной безопасности и санитарным нормам.
Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Это значительно меньшее количество требований, то есть большее доверие бизнесу. Он берет на себя ответственность за целый ряд своих действий. Это, конечно же, большая свобода в развитии деловой инициативы по всей стране. Предстоит большая активность взаимодействия бизнеса и власти.
Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:
Либерализация происходит в разных направлениях. Одно из важнейших и важных для бизнеса – направление технического регулирования: это в части санитарно-эпидемиологических требований, это техническое регулирование в сфере строительства.
Важный вопрос – это вопрос взаимодействия с надзорными органами. Я думаю, что через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность.
В бизнес кругах отмечают: весь этот год уйдет на «дошлифовку» механизмов. Одновременно сейчас дорабатывается стратегия развития предпринимательства. Ставится задача, чтобы в ближайшие годы малые и средние предприятия занимали до 40 % в ВВП.