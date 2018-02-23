Новости экономики за 23.02.2018
Новости Беларуси. Не менее 8 тысяч автомобилей в квартал. Это цифра продаж завода «БелДжи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таковы ожидания правительства. Об эффективном маркетинге предприятия говорили 23 февраля на коллегии Минпрома. Выясняется, что произвести автомобиль не так сложно, как его продать. Ожидания правительства страны сегодня озвучил заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Он уточнил, что сейчас нет проблемы произвести автомобиль – его нужно продать, а для этого необходимо перестроить работу сервиса и сбыта.
Мощность нашего завода «БелДжи» – 60 тысяч машин в год, то есть нужно научиться в месяц продавать столько, сколько раньше продавали за год.
При этом вице-премьер обратил внимание, что предприятию необходимо работать и над локализацией производства.
Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Надо рулевое управление освоить у нас. Кроме того, мы фактически подписали документ о том, что создадим с китайцами совместное предприятие по производству сидений, потом радиаторов и так далее. Мы должны выйти не менее чем на 50% реального уровня локализации.
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СОХРАНИТЬ ТЕПЛО, СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ
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