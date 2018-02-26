«Эти документы нацелены на взаимодействие бизнеса и власти». Декрет № 7 «О развитии предпринимательства» вступает в силу 26 февраля

Документ призван минимизировать вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усилить возможности саморегулирования бизнеса. При этом увеличится ответственность предпринимателей за свою работу перед обществом, однако минимальный необходимый уровень контроля со стороны государства сохранится.

Новости Беларуси. Ключевой документ в улучшении бизнес-климата в государстве. 26 февраля вступает в силу Декрет № 7 «О развитии предпринимательства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

26 февраля вступает в силу 7-й Декрет Президента «О развитии предпринимательства». Теперь это задача не только верхней части правительства, это теперь и задача всего бизнеса, и каждой районной администрации, инфраструктуры – поддержка предпринимательства. Вот эти документы нацелены на взаимодействие бизнеса и власти, на создание коренным образом нового позитивного делового климата.

Существенная часть Декрета № 7 отведена отмене технических ограничений. Также введены корректировки, направленные на налоговое стимулирование деловой активности. Предполагается, что снижение такой нагрузки привлечет иностранных и собственных инвесторов в сферу недвижимости, а также позволит повысить конкуренцию в бизнесе.