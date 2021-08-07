Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?

Новости Беларуси. Еще в начале жатвы в Брестском регионе дополнительно в экипажи механизаторов привлекли полтысячи хлеборобов не по трудовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в репортаже Кристины Протосовицкой.

– Я правильно понимаю, что это алмаз?

– Да. И по цвету подходит, и по состоянию. До бриллианта ему остается один шаг.

В хозяйстве «Жеребковичи» – шесть зерносушильных комплексов, и каждый загружен в сезон под завязку. При объемах посевных площадей, а здесь не найти делянку меньше 100 гектаров, порой не хватает и их. Но не в этот раз.

Сергей Коляда, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Жеребковичи»:

В этом году погода благоприятствует не только уборочной кампании, но и производству семян, потому что сухое зерно требует значительно меньшего расхода топлива. С процентом влажности 14-13, даже 12 %, которое поступает с поля, мы печное топливо практически не используем для доработки зерна.

Из бункера комбайна – в хранилище. Сэкономленные на доработке зерна средства хозяйство сможет вложить в урожай будущего года – на очереди сев озимых. Зерновой клин в «Жеребковичах» – больше трех тысяч гектаров. Доля в районном каравае будет самой крупной – на полях 18 экипажей механизаторов.

Виктор Лемяня, комбайнер сельхозпредприятия «Жеребковичи»:

На комбайне одному сложно работать. Комбайн старый нужно внимание уделять ему. Ячмень убирали, пшеницу. Сейчас убираем горох.

В помощники к опытному механизатору – Сергей Зенько. По образованию – агроном, а по трудовой – спасатель МЧС. После 10 лет работы в полях мужчина совершил крутой вираж в судьбе. Правда, к хлебной ниве все еще тянет, да и подзаработать в отпуске – не лишнее. Навыки спасателя иногда спасают буквально. В плюс 36 °C угроз в полях возникало немало.

Сергей Зенько, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Жеребковичи»:

Семья, строительство, нужно деньги подзаработать. Второй год работаю. Руководство предприятия тоже хорошее, относится ко всем с пониманием. Спецодежду дают, хорошие обеды.

Хозяйство «Жеребковичи» – одно из крупнейших в регионе. Каждый третий килограмм зерна в Ляховичском районе рождается на их полях. Здесь уже убрали свыше половины площадей – северное положение влияет на сроки. Урожайность почти в два раза превышает среднеобластную, и это при условии, что ровно месяц земли не видели дождя.

Елена Наволочко, заместитель директора сельхозпредприятия «Жеребковичи»:

У нас республика аграрная. У нас нет тех запасов нефти и газа, которые мы могли бы продать на мировом рынке и купить все, что нам надо, в том числе и для городских жителей. А сельское хозяйство – человека труда нужно уважать, тех, кто работает на поле, на ферме, кто растит хлеб, добывает молоко. Потому что это очень тяжелый труд и специалистов, и обслуживающего персонала. Только поклониться в ноги человеку труда.

В Беларуси уже убрали 60 % посевных площадей. В закромах свыше четырех миллионов золота полей. Первыми к финишу по темпам приближаются на юге страны.