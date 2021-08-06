Новости экономики за 06.08.2021

Новости Беларуси. Как складывается ситуация на валютном рынке? Какие меры предпринял Нацбанк по поддержке ликвидности коммерческих банков и какую продукцию будет закупать бразильская компания через белорусскую товарную биржу? С деловым обзором программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская.

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ НА 1 АВГУСТА ПРЕВЫСИЛИ 7,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ На валютном рынке сохраняется баланс. Он позволил Нацбанку пополнить валютные резервные активы, сохранив уровень на протяжении первого полугодия. Золотовалютные резервы за июль выросли на 33 миллиона долларов и составили на 1 августа 7,4 миллиарда. По информации регулятора, увеличение резервов в основном обусловлено покупкой Нацбанком валюты на валютно-фондовой бирже. Кроме того, валюта поступала в бюджет, и в июле выросла стоимость монетарного золота. При этом за июль Нацбанк и правительство выплатили по кредитам в валюте около 427 миллионов долларов. По итогам года Нацбанк рассчитывает удержать ЗВР на уровне не ниже 6 миллиардов долларов.

НАСЕЛЕНИЕ В ИЮЛЕ ВПЕРВЫЕ В ГОДУ СТАЛО ЧИСТЫМ ПРОДАВЦОМ ВАЛЮТЫ Июль сложился на валютном рынке в пользу белорусского рубля. При обороте в 8 миллиардов долларов предложение валюты превысило спрос на 411 миллионов долларов. Это самые высокие показатели с начала 2021 года. Впервые за год физлица выступили чистыми продавцами валюты. В целом за семь месяцев участники рынка продали на 638,5 миллиона долларов больше, чем купили.

НАЦБАНК ПРЕДПРИНЯЛ РЯД МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ Отток депозитов населения являлся одним из самых серьезных рисков в 2020 году. С меньшей динамикой, но этот тренд перешел и в 2021 год. Однако к концу полугодия ситуацию удалось стабилизировать. Понимая, с какими проблемами банки столкнулись из-за сокращения ресурсной базы в связи с оттоком вкладов, Нацбанк предпринял ряд мер по поддержке ликвидности коммерческих банков. Кредитование экономики в этом году сохранилось на прежнем уровне и по итогам полугодия даже увеличилось на 1,2 %. Больше всего кредитных ресурсов получила промышленность. На ее долю пришлась почти половина кредитов, выданных юрлицам. А вот потребительское кредитование населения снизилось на 8,1 %. Но это больше связано не с возможностями банков, а со снижением спроса.