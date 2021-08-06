В Комитете госконтроля собирают данные о завышении цен на товары и лекарства

Новости Беларуси. Комитет госконтроля собирает сведения о завышении цен на товары и лекарства, а также о выплате зарплат в конверте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщить о таких фактах можно анонимно и без регистрации на сайте ведомства. Там есть онлайн-панели, используя которые, можно оставить информацию.