В Комитете госконтроля собирают данные о завышении цен на товары и лекарства

Новости Беларуси. Комитет госконтроля собирает сведения о завышении цен на товары и лекарства, а также о выплате зарплат в конверте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщить о таких фактах можно анонимно и без регистрации на сайте ведомства. Там есть онлайн-панели, используя которые, можно оставить информацию.
За полгода на горячие линии Госконтроля поступило более 500 звонков. Полученную информацию использовали при проведении мониторингов и проверок. Кроме того, на телефон доверия Госконтроля поступило свыше 30 обращений по вопросам задержки зарплат, роста цен на продукты и лекарства, отсутствия стабильного водоснабжения в сельской местности, ремонта кровли.
О других новостях экономики за 6 августа читайте здесь.