Какая сельхозтехника работает на белорусских полях и сколько в них отечественных комплектующих?

Новости Беларуси. Хороший урожай можно получить только общими усилиями, задействованы все – от механизаторов до главных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А чтобы его собрать, нужна качественная техника. За годы независимости в Беларуси создана своя отрасль сельхозмашиностроения.

Александр Лукашенко постоянно ориентирует вертикаль власти, научные кадры и производственный сектор на максимум возможного количества собственной продукции для всех отраслей. Свое производство – это рабочие места, рост экономики и доходы бюджета. И, конечно, импортонезависимость. Если в первые годы суверенитета в Беларуси выпускали только 13 % сельхозтехники, то теперь – почти 90 %.