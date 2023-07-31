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Какая сельхозтехника работает на белорусских полях и сколько в них отечественных комплектующих?

31 июля 2023 06:49
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Новости Беларуси. Хороший урожай можно получить только общими усилиями, задействованы все – от механизаторов до главных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А чтобы его собрать, нужна качественная техника. За годы независимости в Беларуси создана своя отрасль сельхозмашиностроения.

Александр Лукашенко постоянно ориентирует вертикаль власти, научные кадры и производственный сектор на максимум возможного количества собственной продукции для всех отраслей. Свое производство – это рабочие места, рост экономики и доходы бюджета. И, конечно, импортонезависимость. Если в первые годы суверенитета в Беларуси выпускали только 13 % сельхозтехники, то теперь – почти 90 %.

Какая сельхозтехника работает на белорусских полях и сколько в них отечественных комплектующих?-1

В полях задействованы и зарубежные образцы. Но в целом можем полностью обеспечить свое сельское хозяйство отечественными машинами и оборудованием. Сегодня количество белорусско-российских комплектующих в комбайнах «Гомсельмаша» приблизилось к 98 %. Их без преувеличения можно назвать машинами Союзного государства. А значит, никакие санкции, волнения и перепады на международных рынках сельхозмашин Беларуси не страшны.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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