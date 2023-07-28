За полгода в Беларуси построили более 19 тыс. квартир – кому они достанутся?

Новости Беларуси. Свыше 19 тысяч новых квартир построили в Беларуси за полгода и почти половина введенных в строй квадратных метров для нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Треть построенного жилья для жителей села. Всего в 2023 году планируется обеспечить жильем 6 730 многодетных семей.

За последние месяцы банки не только вернули довольно большое количество жилищных кредитов в свои продуктовые линейки, но и снизили ставки по ним. Например, один из ведущих банков страны с государственным капиталом выдаст без малого 345 миллионов рублей льготных займов на покупку жилья в этом году.