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Зарплаты бюджетников. Куда обращаться, если есть вопросы по начислению?

18 февраля 2020 10:38
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Новости Беларуси. Вопрос начисления зарплат в бюджетной сфере изучает Комитет государственного контроля. После введения новой системы оплаты труда некоторые организации столкнулись с рядом трудностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Зарплаты бюджетников. Куда обращаться, если есть вопросы по начислению?-1

В отдельных случаях у работников нет чёткого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за последние два месяца – разъяснили в ведомстве. К этому дню в Комитет госконтроля поступила одна жалоба. По факту проводится разбирательство, изучаются необходимые документы.    

Зарплаты бюджетников. Куда обращаться, если есть вопросы по начислению?-4

Специалисты ведомства уже проверили ряд организаций. Нарушений не установлено. КГК продолжит изучение вопроса начисления зарплат.   

Граждане могут обратиться в областные комитеты государственного контроля по месту жительства, в том числе направить электронное обращение.    

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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