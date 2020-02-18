Зарплаты бюджетников. Куда обращаться, если есть вопросы по начислению?

Новости Беларуси. Вопрос начисления зарплат в бюджетной сфере изучает Комитет государственного контроля. После введения новой системы оплаты труда некоторые организации столкнулись с рядом трудностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отдельных случаях у работников нет чёткого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за последние два месяца – разъяснили в ведомстве. К этому дню в Комитет госконтроля поступила одна жалоба. По факту проводится разбирательство, изучаются необходимые документы.