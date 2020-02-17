Новости экономики за 17.02.2020

Новости Беларуси. Сколько продуктов отечественного производства должно быть на полках магазинов? Когда из общепита окончательно исчезнет пластиковая посуда, и какую новинку предложил национальный аэропорт для экономии времени пассажиров? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году из общепита Беларуси может полностью исчезнуть пластиковая посуда

МАРТ ПОДГОТОВИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ДОКТРИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Антимонопольное ведомство рекомендует субъектам торговли увеличить продажи отечественных продовольственных товаров. Их удельный вес в общем объеме розницы должен превысить 85 %. В министерстве одобрили рекомендации по соблюдению Доктрины национальной продовольственной безопасности. Одним из важнейших элементов определено поддержание ценовой стабильности. Для этого производителям и поставщикам предлагается ограничить предел повышения отпускных цен. По итогам года он должен быть не выше прогнозного уровня базовой инфляции, то есть 4 %. Кроме того, совокупный размер любых вознаграждений и бонусов рекомендуется ограничить 5 % от стоимости товара. В Н ациональном аэропорту М инск начали действовать электронные посадочные талоны