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Новости экономики за 17.02.2020

17 февраля 2020 15:49
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Новости Беларуси. Сколько продуктов отечественного производства должно быть на полках магазинов? Когда из общепита окончательно исчезнет пластиковая посуда, и какую новинку предложил национальный аэропорт для экономии времени пассажиров? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году из общепита Беларуси может полностью исчезнуть пластиковая посуда

Новости экономики за 17.02.2020-1

МАРТ ПОДГОТОВИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ДОКТРИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Антимонопольное ведомство рекомендует субъектам торговли увеличить продажи отечественных продовольственных товаров. Их удельный вес в общем объеме розницы должен превысить 85 %.

В министерстве одобрили рекомендации по соблюдению Доктрины национальной продовольственной безопасности. Одним из важнейших элементов определено поддержание ценовой стабильности. Для этого производителям и поставщикам предлагается ограничить предел повышения отпускных цен. По итогам года он должен быть не выше прогнозного уровня базовой инфляции, то есть 4 %. Кроме того, совокупный размер любых вознаграждений и бонусов рекомендуется ограничить 5 % от стоимости товара.

В Национальном аэропорту Минск начали действовать электронные посадочные талоны

Новости экономики за 17.02.2020-4

В МИНСКЕ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»

В Минске первый раз в 2020 году проиндексировали чеки «Жилье». Новое значение установлено в размере 14,733 рубля. Такой индекс рассчитывается на основании статистики стоимости квадратного метра общей площади, строящегося с господдержкой, в сравнении с аналогичной стоимостью на 31 декабря 1991 года. Чеки можно использовать для покупки, строительства и реконструкции жилья, в том числе для погашения кредитов, взятых на эти цели.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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